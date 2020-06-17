Suudi Arabistan`ın devlet petrol şirketi Aramco, Suudi Temel Endüstriler Şirketi`ni (SABIC) Kamu Yatırım Şirketi`nden 69.1 milyar dolara karşılık gelen 259.125 milyar Suudi Riyali karşılığında satın aldığını Çarşamba günü yaptığı açıklama ile doğruladı.
Suudi Aramco SABIC`i 69.1 milyar dolara aldı
17.06.2020 12:41
Son güncelleme : 17.06.2020 12:41
Aramco'nun CEO'su Amid Nasser yaptığı açıklamada, petrol kaynaklarının işletilmesi ve petrokimyasalların üretiminin, SABIC'in kimyasal platformuyla stratejik entegrasyonunun, büyümeyi destekleyen ve hissedarlara değer katan seçici entegrasyon sinerjileri için fırsatlar yaratacağını vurguladı.
Aramco'nun üretim alanlarının genişletilmesini destekleyecek olan bu satın almaya ilişkin anlaşmanın 2019 yılında yapılmasına karşın, Avrupa Birliği'nin onayı nedeniyle bugüne kadar bekletildi. Satın almaya ilişkin ödemeler 2025 yılında başlayarak, 2028 yılına kadar sürecek.
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|
|DOAS
|14,88
|101.153.676
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|
|SNPAM
|8,71
|5.063.344
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|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.631.987
|% 9,94
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|TACTR
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|118.456
|% -10,00
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|MSGYO
|2,66
|34.742.964
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
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|YONGA
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|MNDRS
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|ECILC
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|GARAN
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|
|ASELS
|32,20
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|GUSGR
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|
|ODAS
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|% -0,47
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|IHLAS
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|114.993.379
|% 2,53
|
|ODAS
|2,14
|232.695.150
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,92
|194.245.982
|% -0,52
|
|ECILC
|6,52
|597.042.148
|% 6,89
|
|IEYHO
|0,98
|89.569.142
|% 8,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5698
|8,6127
|% -0,18
|
|Frank
|7,1720
|7,2152
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% 0,01
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,11
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.476
|-4,90
|
|Tam
|2.527
|2.544
|-5,00
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,40
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|Çeyrek
|618
|622
|-1,30
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|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
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|B. Petrol
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