Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye`nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor
19.05.2020 13:11
Son güncelleme : 19.05.2020 13:19
AA
Bakanlık yetkilileri, bazı basın yayın organlarına yansıyan swap hattı kurmak için Türkiye'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.
Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.
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|
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|% 0,00
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|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
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|BRMEN
|1,53
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|DARDL
|9,39
|2.811.730
|% 0,00
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|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
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|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
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|PINSU
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|% 0,00
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|KLGYO
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|836.067.682
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|782.533.571
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|EKGYO
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|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
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|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
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|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2814
|8,3229
|% -1,09
|
|Frank
|6,9580
|6,9999
|% -1,45
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|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% -1,37
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|2,92
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.493
|-17,70
|
|Tam
|2.516
|2.558
|-18,10
|
|Yarım
|1.228
|1.250
|-8,90
|
|Çeyrek
|614
|625
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|Gümüş.Ons
|17,05
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|0,11
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|Gümüş Gr.
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|3,72
|-0,04
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|B. Petrol
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