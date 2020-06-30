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Takasbank, Ödünç Pay Piyasası`nda teknik geliştirmelerini tamamladı

30.06.2020 13:30

Son güncelleme : 30.06.2020 13:30
Borsa İstanbul AŞ tarafından Takasbank`ın, Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası`nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığı bildirildi.



AA

Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda,  Takasbank'ın piyasaların derinleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaları  kapsamında, ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli  ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak, süreçleri optimize ve maliyetleri  minimize edecek teknik gelişmeler tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiği  belirtildi.

Yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi kapsamında yer  alan pay senetlerinin, Takasbank tarafından geliştirilen "Otomatik Ödünç Verme  Talimat Ekranları" aracılığıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu  edilebileceği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede işlemlere aracılık eden kurumların üzerindeki operasyonel  yüklerin hafifletilmesi ve yatırımcılar tarafından çok düşük maliyetler ile  payların ödünç alınması mümkün hale gelecektir. Ayrıca, bu işlemler Takasbank  tarafından verilen merkezi karşı taraf hizmeti güvencesiyle  gerçekleşecektir. Takasbank tarafından yapılan geliştirmeler ile birlikte  ağırlıklı olarak tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ödünç pay işlemlerinin,  otomatize edilmiş süreçler, rekabetçi maliyetler ve Takasbank merkezi karşı taraf  güvencesi ile organize bir piyasa üzerinden gerçekleşmesi amaçlanmaktadır."




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