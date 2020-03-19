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TBB ekonomik faaliyetin desteklenmesi yönünde tavsiye kararı aldı

19.03.2020 14:07

Son güncelleme : 19.03.2020 14:07
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.



AA

Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'de geçen yılın  son çeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edilen  açıklamada, corona virüs salgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler  üzerindeki olumsuz etkilerinin toparlanmayı sınırlandırmasının muhtemel olduğu  vurgulandı.

Açıklamada, gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını  mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar  tarafından kapsamlı önlemler alındığı hatırlatıldı.

Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın,  ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami  ölçüde katkı sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait  olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar alındığı ve üyelerle paylaşıldığı  dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının  sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici  olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte  zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine  getiremeyecek olan müşterilerinin, her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun  dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı  iyi niyet ve özveri esas olmak üzere; kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate  alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin  hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması, krediye erişim imkanlarının ve kredi  koşullarının iyileştirilmesi, kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme,  taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması, yapılandırma  taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.

Ayrıca, corona virüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının  etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini  yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde  gecikmeler yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz  şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden  değil, corona virüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne  bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması  açısından faydalı olacağı belirtilmiştir."

Açıklamada, bankacılık sektörünün, ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkenin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecekleri ifade edildi.





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