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TCMB, Disiplin Yönetmeliği`nde değişikliğe gitti

17.03.2020 09:25

Son güncelleme : 17.03.2020 09:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



AA

Yapılan değişikliklere göre, yönetmelikte geçen ve daha önce ''Genel Müdürlükler ile İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'' şeklinde tanımlanan ''birim'' ifadesinin karşılığı, ''Genel Müdürlükler'' olarak  belirlendi.

Aynı şekilde, tanımlar bölümünde ''personele aylık dışında yapılan  ödeme'' ifadesinin karşılığı değiştirilerek ''ödenek'' yerine ''pozisyon  tazminatı'' kullanıldı. Bu doğrultuda yönetmelikte geçen ''ödenek'' ifadeleri de ''pozisyon tazminatı'' olarak değiştirildi.

Yönetmelikte disiplin kurulunun oluşumu ve çalışma usulü bölümünde yer  alan maddede, ''Baş Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Genel Müdürü'' ibaresi ''Hukuk  Genel Müdürü'', ''Personel Yönetimi Müdürü'' ibaresi de ''disiplin işleriyle  görevli müdür'' şeklinde yeniden düzenlendi.

Böylece ilgili madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Disiplin Kurulu, yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları ile  disiplin cezalarına itiraz hallerinde, bu itirazı görüşmek üzere personel işleriyle görevli başkan yardımcısının, bulunmaması halinde başkan tarafından  görevlendirilecek diğer bir başkan yardımcısının başkanlığında, hukuk genel müdürü veya yerine görevlendirilecek bir hukuk müşaviri, insan kaynakları genel  müdürü, insan kaynakları genel müdür yardımcısı veya disiplin işleriyle görevli müdür ve yönetim komitesinin üç yıl için belirleyeceği üç üye olmak üzere yedi  kişiden oluşur. Yönetim komitesince belirlenen disiplin kurulu üyeleri görev  süreleri dolduktan sonra yeniden görevlendirilebilir.''





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