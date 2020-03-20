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TCMB döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı

20.03.2020 10:34

Son güncelleme : 20.03.2020 10:34
Merkez Bankası, 6 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.



Merkez Bankası, TL swap piyasasında 6 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

23 Mart 2020 valörlü, 21 Eylül 2020 vadeli ihalede tutar 1 milyar dolar olarak belirlendi.

İhale 13.30-14.00 arasında gerçekleşecek.




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