Merkez Bankası, 6 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
TCMB döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
20.03.2020 10:34
Son güncelleme : 20.03.2020 10:34
Merkez Bankası, TL
swap piyasasında 6 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
23 Mart 2020 valörlü, 21 Eylül 2020 vadeli ihalede tutar 1 milyar dolar
olarak belirlendi.
İhale 13.30-14.00 arasında gerçekleşecek.
10:1887.873
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 2.677,74
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
87.928
En Düşük
86.941
10:186,4789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0654
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5489
En Düşük
6,4561
10:186,9910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,0307
En Düşük
6,9588
10:18312,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,17
|Açılış
|: 312,19
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
313,98
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.107.449
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|588.095
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|QNBFL
|131,60
|119.991
|% 9,94
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|IHGZT
|3,32
|33
|% -6,74
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|TSPOR
|2,08
|28.846.424
|% -5,02
|
|GARAN
|7,79
|95.894.451
|% 2,77
|
|ASELS
|21,70
|65.528.995
|% 2,84
|
|THYAO
|8,17
|59.209.682
|% 2,90
|
|ISFIN
|2,94
|42.025.611
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,95
|37.464.512
|% 2,63
|
|YKBNK
|1,95
|37.464.512
|% 2,63
|
|ISFIN
|2,94
|42.025.611
|% 2,80
|
|TSPOR
|2,08
|28.846.424
|% -5,02
|
|GARAN
|7,79
|95.894.451
|% 2,77
|
|ODAS
|1,22
|14.897.367
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5792
|7,6172
|% 1,14
|
|Frank
|6,5899
|6,6296
|% -0,32
|
|Riyal
|1,7203
|1,7289
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.501
|29,10
|
|Altın Gr.
|312
|313
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,72
|12,77
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|29,56
|29,56
|1,09
|