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TCMB faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı

30.04.2020 17:46

Son güncelleme : 30.04.2020 18:16
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal`ın açıklamalarının ardından, faiz indirimine devam edileceği sinyali aldıklarını belirtti.



AA

Başkan Uysal, video konferans ile gerçekleştirilen yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda sunumun ardından ekonomistlerin ve gazetecilerin gelecek dönem para politikası duruşu, finansal koşullar, TCMB'nin  swap işlemleri, bilançosu ve rezervlere ilişkin sorularını cevapladı.

Ekonomistler, sunum ve soru-cevap kısmında verilen temel mesajları ve geleceğe yönelik öngörülerini AA muhabirine değerlendirdi.

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer, sunumdaki en şaşırtıcı demecin yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7,4'e çekilmesi olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın şu an piyasadaki en düşük enflasyon tahmininin bile  belirgin altında yıl sonu enflasyonu beklediğini ifade eden Sözer, "Bunun temel  dayanaklarından biri büyüme tarafındaki revizyon. Gıda fiyatlarının nispeten daha  düşük kalacağına dair öngörüsü de bunda etkili olduğu gözüküyor. Aslında küresel  çapta bir durgunluktan geçtiğimiz için biz de enflasyon tarafında daha iyimser  tarafta duruyorduk. Bir yandan kredi mekanizmasının canlı bir şekilde dönmüş  olması, reel sektörü ve vatandaşı desteklemek için alınan teşvik mekanizmalarıyla  bu kadar dezenflasyonist etki yapmayacağı görüşündeydik. O yüzden piyasa  tahminleri de benim tahminime paralel yüzde 9'lar civarında enflasyonla yılı  tamamlayacağımız yönündeydi. Merkez Bankası bu anlamda beni şaşırttı." şeklinde  konuştu.

Sözer, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın genel anlamda tüm sunumlardan ve  sorulara verdiği cevaplardan daha özgüveninin arttığı ve kredibilitesinin  yükseldiği bir döneme girildiğine dair kuvvetli sinyaller aldığını belirtti.

Böyle bir veri setinin kendilerinde olmamasının normal olduğuna işaret  eden Sözer, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde kendisini destekleyecek bir  takım veriler geleceğine dair güçlü beklentileri var demek. Eğer böyle olacak ise  satır aralarında ima ettiği üzere Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam  etmesini bekliyorum. Açıkçası bugünkü toplantıya kadar 'bekle-gör' politikasının  izleneceğini düşünüyordum. Toplantı sonrasında anladığım kadarıyla yüzde 8,75  olan politika faizini yüzde 7,50'ye kadar çekme niyetinde. Bu anlamda benim için  sürpriz bir toplantı oldu. 125 baz puanlık bir indirim daha varmış gibi  gözüküyor. Bu indirimin gelecek aylara bölünerek yapılabileceğini düşünüyorum.  Mayısta 75 baz puan, sonrasında 50 veya 25'er baz puanla faiz indiriminin sonunu  getirmeyi değerlendirebilir."

"GÜVERCİN PARA POLİTİKASI DURUŞUNA DEVAM"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise Merkez Bankası'nın bugün  enflasyon varsayımlarındaki değişiklikler ve ileriye dönük yönlendirmesinin,  güvercin para politikası duruşunun devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

TCMB'nin bu aşamadan sonra yeni faiz indirimleri açısından teorik  olarak daha fazla yer olduğuna sinyal verdiğini belirten Erkan, "Enflasyonun yıl  sonunda yüzde 7,4 seviyesine, 2021'de ise yüzde 5,4 seviyesine düşeceği varsayımı  çerçevesinde Merkez Bankası da ekonomik şartların corona virüs nedeniyle  zorlaştığı bu dönemde faiz indirmeye devam edecektir." diye konuştu.

"FAİZ İNDİRİM SİNYALİ VERDİ"

TSKB Ekonomisti Şakir Turan da yazdığı raporda, TCMB Başkanı Murat  Uysal'ın sunumunun ardından gelecek dönem para politikası duruşu, finansal  koşullar, TCMB'nin swap işlemleri, bilançosu ve rezervlere ilişkin soruları cevapladığını ifade etti.

TCBM Başkanı Uysal'ın diğer merkez bankalarıyla swap anlaşması yapılmak üzere görüşmelerin sürdüğünü teyit ettiğini belirten Turan, "Ancak bu konularda detay vermezken, IMF ile her hangi bir görüşmenin olmadığını belirtti."  dedi.

Turan, içinde bulunulan dönemin döviz kurlarında ve rezervlerde  oynaklık yaratmasının olası olduğunu söyleyen Uysal'ın, rezervler üzerinde kalıcı  bir baskı beklemediklerini ifade ettiğini bildirdi.

Uysal'ın enflasyon görünümünü dikkate alındığında Türkiye'nin hala makul reel faiz vermeye devam ettiğini söylediğini anımsatan Turan, "Gerek tahminlerde yapılan güncellemeler gerekse sunulan makroekonomik çerçeveyle önümüzdeki dönemde ilave bir faiz indirimine gidilebileceği sinyali verdiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




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