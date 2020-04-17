Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2019`un dördüncü çeyreğinde 15 trilyon 415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17 trilyon 536 milyar TL oldu.
TCMB Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı
17.04.2020 15:18
Son güncelleme : 17.04.2020 15:36
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019'un dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.
Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 15 trilyon 415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17 trilyon 536 milyar TL
düzeyine ulaştı. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise bir önceki çeyreğe göre 128 milyar TL azalarak 2 trilyon 121 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Geçen yılın üçüncü çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında gerçekleşen finansal işlemlere göre, toplam ekonomi net borç veren konumunda oldu. Finansal akımlar incelendiğinde ise varlık yönünde 5 milyar TL tutarında net işlem gerçekleşirken, 133 milyar TL tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi kaynaklı net değerleme azalışı gözlendi.
Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının gayrı safi yurt içi hasılaya oranı incelendiğinde, borçluluk oranı hanehalkı için yüzde 15 ve finansal olmayan kuruluşlar için yüzde 66 olarak gerçekleşti. Ülke karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise Türkiye, bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu korudu.
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|% 10,00
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|BALAT
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|312.055
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|
|YBTAS
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|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|690.088
|% 9,97
|
|INFO
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|% 9,96
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|TSPOR
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|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
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|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
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|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
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|PGSUS
|50,75
|1.232.782.671
|% 1,66
|
|GARAN
|8,53
|683.813.771
|% 3,39
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|THYAO
|10,52
|683.595.390
|% 3,54
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|ASELS
|27,28
|554.197.968
|% 2,33
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|AKBNK
|5,86
|491.314.972
|% 3,72
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|YKBNK
|2,00
|236.172.250
|% 2,56
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|KARSN
|1,45
|165.294.388
|% 5,07
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|IHLAS
|0,67
|74.621.579
|% 0,00
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|IHLGM
|1,06
|92.129.728
|% -0,93
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|AKBNK
|5,86
|491.314.972
|% 3,72
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,5949
|8,6380
|% -0,35
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|Frank
|7,1022
|7,1450
|% -0,36
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|Riyal
|1,8322
|1,8414
|% -0,56
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|Alış
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|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-24,02
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|Altın Gr.
|375
|375
|-8,65
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|Cumhuriyet
|2.410
|2.465
|-58,60
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|Tam
|2.481
|2.540
|-56,60
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|Yarım
|1.205
|1.234
|-29,30
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|Çeyrek
|604
|617
|-14,60
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|Gümüş.Ons
|15,17
|15,20
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|3,35
|3,37
|-0,11
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|B. Petrol
|28,37
|28,37
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