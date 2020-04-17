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TCMB Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

17.04.2020 15:18

Son güncelleme : 17.04.2020 15:36
Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2019`un dördüncü çeyreğinde 15 trilyon 415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17 trilyon 536 milyar TL oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019'un dördüncü  çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin  toplam finansal varlıkları 15 trilyon 415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17  trilyon 536 milyar TL düzeyine ulaştı. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük  ise bir önceki çeyreğe göre 128 milyar TL azalarak 2 trilyon 121 milyar TL  seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın üçüncü çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında gerçekleşen  finansal işlemlere göre, toplam ekonomi net borç veren konumunda oldu. Finansal  akımlar incelendiğinde ise varlık yönünde 5 milyar TL tutarında net işlem  gerçekleşirken, 133 milyar TL tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi kaynaklı  net değerleme azalışı gözlendi.

Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının gayrı safi yurt  içi hasılaya oranı incelendiğinde, borçluluk oranı hanehalkı için yüzde 15 ve  finansal olmayan kuruluşlar için yüzde 66 olarak gerçekleşti. Ülke  karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise Türkiye, bu dönemde de borçluluk düzeyi  düşük ülkeler arasındaki konumunu korudu.





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