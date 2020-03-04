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TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

04.03.2020 10:58

Son güncelleme : 04.03.2020 11:11
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu`na göre enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde geriledi ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetti.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayında Tüketici Fiyat  Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,35 arttığını ve yıllık enflasyonun 0,22 puan yükselerek 12,37 olduğunu açıklamasının ardından, TCMB'nin "Şubat Ayı Fiyat  Gelişmeleri Raporu" da yayımlandı.

Rapora göre, bu gelişme büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandı,  hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda gruplarında yıllık enflasyon yukarı yönlü bir  seyir izledi. Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt  öncülüğünde geriledi ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetti. Bu dönemde hizmet  enflasyonu bir miktar yükselirken, temel mal grubunda genele yayılan fiyat  düşüşleri neticesinde ılımlı bir seyir izledi. Bu görünüm altında, B ve  C göstergelerinin yıllık enflasyonu sınırlı ölçüde artarken, eğilimleri  görece yatay seyretti.

İLAÇ FİYATLARI YÜZDE 3,63 ARTTI

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde,  bir önceki aya göre gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 0,39 ve 0,11  puan arttı, enerji, alkol-tütün ve temel mal gruplarının katkıları ise sırasıyla  0,18, 0,10 ve 0,09 puan azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve  C göstergelerinin eğilimi yataya yakın seyretti. Bu dönemde hizmet grubunun  eğilimi bir miktar yükselirken, temel mal grubu eğiliminde (vergiden  arındırılmış) belirgin bir değişiklik olmadı.

Şubat ayında hizmet fiyatları yüzde 0,84 arttı, grup yıllık enflasyonu  0,29 puan yükselerek yüzde 12,49 oldu. Bu dönemde, yıllık enflasyon ulaştırma,  kira ve diğer hizmetler gruplarında arttı, lokanta-otel ve haberleşme gruplarında  ise yataya yakın bir seyir izledi. Ulaştırma grubu fiyatlarındaki yükseliş alt  kalemler geneline yayılırken, diğer hizmetler grubundaki fiyat artışında kura  duyarlı olan bakım-onarım ve sağlık hizmetleri (dişçilik, laboratuvar,  görüntüleme ücretleri vb.) ile paket tur belirleyici oldu.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu şubat ayında 0,30 puan düşüşle yüzde  7,05 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon giyim grubunda yatay seyrederken,  dayanıklı ve diğer temel mal gruplarında geriledi. Dayanıklı mal grubu fiyatları  elektrikli ve elektriksiz aletler (yüzde -0,67), mobilya (yüzde -0,36) ve  otomobil fiyatlarına (yüzde -0,20) bağlı olarak düşüş gösterdi

Mobilya fiyatlarında bir önceki aydaki KDV indiriminin bu aya sarkan  etkisinin izlendiği değerlendirildi. Bu dönemde, ilaç fiyatlarındaki artışa  (yüzde 3,63) karşın, diğer temel mallar grubu fiyatları sınırlı da olsa düşüş  kaydetti.

Özetle, Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, temel mal fiyatları şubat ayında ılımlı bir seyir izledi.

"ŞUBAT AYINDA İŞLENMİŞ GIDA FİYATLARI EKMEK-TAHILLAR, ET ÜRÜNLERİ VE KATI-SIVI YAĞLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE ARTIŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ"

Enerji fiyatları şubat ayında aylık yüzde 0,63 geriledi. Bu gelişmede,  salgın hastalığa bağlı olarak düşen uluslararası petrol fiyatları etkili oldu ve  döviz kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt fiyatları aylık yüzde 2,30 azaldı.

Diğer yandan, şebeke suyu fiyatları şubat ayında yüzde 1,08 artarak  enerji fiyatlarındaki düşüşü sınırladı. Bu gelişmeler sonucunda enerji yıllık  enflasyonu 1,60 puan azalarak yüzde 15,54'e geriledi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu şubat ayında 1,54 puan  artarak yüzde 10,58'e yükseldi. Bu gelişmede hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda  gruplarının etkisi hissedilirken, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış daha  belirgin oldu.

Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 4,73'e, işlenmiş gıdada ise  yüzde 16,61'e yükseldi. Bu dönemde taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyon  artmakla birlikte düşük düzeylerdeki seyrini korudu.

Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş  (yüzde 3,27) eğilimi hızlanarak devam etti. Şubat ayında işlenmiş gıda fiyatları  ekmek-tahıllar, et ürünleri ve katı-sıvı yağlar öncülüğünde artış eğilimini  sürdürdü. Bu gelişmelerle, taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık  enflasyon yüzde 13,65'e yükseldi.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyatları şubat ayında yüzde 0,48 arttı, yıllık  enflasyon 0,42 puan yükselerek yüzde 9,26 oldu. Bu dönemde emtia fiyatları  gerilerken, Türk lirasında gözlenen değer kaybına bağlı olarak petrol ve ana  metal hariç imalat sanayi fiyatlarının ana eğilimi yükseldi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji ve  dayanıksız tüketim malları gruplarında gerilerken, diğer gruplarda arttı.

Aylık gelişmelere bakıldığında, enerji hariç diğer kalemlerde genele  yayılan fiyat artışları gözlendi. Enerji üretici fiyatlarındaki belirgin düşüşte  rafine edilmiş petrol ürünleri ile elektrik kalemi etkili oldu.

Bu dönemde, dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışında temelde  mobilya kalemi belirleyici olurken, sermaye mallarında metal yapı ürünleri,  motorlu kara taşıtları ve makineler, ara malında demir-çelik ve metal ürünleri  ile tekstil sektörüne girdi sağlayan kalemler öne çıktı.

Dayanıksız tüketim mallarında ise gıda ürünlerinde fiyat artışları  izlenirken, bu dönemde tütün ürünleri üretici fiyatlarındaki düşüş dikkati çekti.  Sonuç olarak, tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar  bir miktar arttı.





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