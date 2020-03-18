Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlandı.
TCMB`den zorunlu karşılık oranlarına indirim
18.03.2020 10:07
Son güncelleme : 18.03.2020 10:07
AA
Yapılan değişiklik kapsamında, kredi büyüme oranı koşulunu sağlayan bankaların yabancı para
yükümlülükleri düşürüldü.
TCMB, dün corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirileceğini duyurmuştu.
Söz konusu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar
karşılığı döviz ve altın
cinsi likidite verilmesi bekleniyor.
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 86.778
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0
En Düşük
0
18:056,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0540
|Açılış
|: 6,4720
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|Önceki Kapanış
|: 6,4140
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6,4538
En Düşük
6,3873
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 7,1150
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|Önceki Kapanış
|: 7,1350
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En Düşük
7,0187
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,21
|Açılış
|: 312,44
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|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7969
|% 0,91
|
|Frank
|6,6793
|6,7195
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7093
|1,7178
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
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