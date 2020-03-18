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TCMB`den zorunlu karşılık oranlarına indirim

18.03.2020 10:07

Son güncelleme : 18.03.2020 10:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlandı.



AA

Yapılan değişiklik kapsamında, kredi büyüme oranı koşulunu sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri düşürüldü.

TCMB, dün corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirileceğini  duyurmuştu.

Söz konusu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi bekleniyor.






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