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Tedarik zincirinde Türkiye için fırsat kapısı aralanacak

24.06.2020 11:18

Son güncelleme : 24.06.2020 11:18
Uluslararası şirketler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını öncesi üretimde Çin`e olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçirmeye başlarken, uzmanlar, şirketlerin salgınla bu bağımlılıklarını azaltmanın çok daha olası olduğunu, bunun Türkiye için de önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtiyor.



AA

Küresel sağlık krizinde; ilaç, sağlık, tekstil, tarım ve enerji gibi  birçok sektör, Çin'de üretimdeki aksamalar ve uluslararası lojistikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle baskı altında kaldı.

Çeşitli sektörlerde üretim yapan şirketler, salgın öncesi dönemde üretimlerini gözden geçirmeye başlarken, "tedarik zincirini yeniden yapılandırma"  düşüncelerine "milliyetçi" bir yaklaşımı da ekledi. Ülkeler, özellikle ilaç  sektöründe daha milliyetçi bir yaklaşım izlemeye başladı.

TEDARİK ZİNCİRİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK İSTEYENLER ÜRETİM YERLERİNİ TAŞIYOR

Uzmanlar, Kovid-19 salgınının sebep olduğu krizin, Türkiye'nin küresel  tedarik zincirinde kendini yeniden konumlandırmada büyük bir fırsat sunduğunu  vurgulayarak, Türk lirasının dolar ve avroya karşı değer kaybetmesi, Avrupa ve  ABD'ye göre düşük kalan işçi maliyetleri, başta Avrupa piyasaları olmak üzere çok  büyük pazarlara coğrafi yakınlığı, genç nüfusu, kaliteli iş gücü ve Gümrük  Birliği anlaşmasının Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirebileceğine işaret ediyor.

Daha çeşitli bir tedarik zincirine sahip olmak isteyen şirketlerin,  üretimlerini Türkiye, Vietnam, Bangladeş ve Brezilya'ya taşımaya başladığı ifade  ediliyor.

Kovid-19 salgını, karmaşık küresel tedarik zincirlerinin güvenlik  açıklarını ortaya çıkarırken, Çin'in ana üretim alanlarındaki hakimiyeti ve  salgın nedeniyle ülkedeki ekonomik faaliyetin durdurulmasının etkisinin modern  tedarik zincirlerindeki sorunu daha da gün yüzüne çıkardığı kaydediliyor.

TÜRKİYE, VİETNAM, MEKSİKA VE HİNDİSTAN'IN DEĞİŞİMDEN FAYDALANMASI BEKLENİYOR

Uluslararası firmaların, gelecekte sadece Çin'e güvenmek yerine  tedarik zincirlerini çeşitlendireceğine işaret ediliyor. Türkiye, Vietnam,  Meksika ve Hindistan gibi üretim merkezlerinin de bu değişimden faydalanması  bekleniyor.

Bazı şirketlerin üretimlerinin ana merkezlerini taşıyacağı ifade  edilirken, bu eğilimin ucuz hale gelen otomasyonla artacağına ve dijitalleşmenin  tedarik zincirinde yeni modelleri destekleyeceğine dikkati çekiliyor.

Tedarik zincirleri için yeni bir modele geçişin küresel ticaretteki  bürokratik işlemleri hızlandıracağı belirtiliyor. Yapay zeka ve nesnelerin  interneti gibi teknolojilerle tedarik zincirlerindeki alıcı şirketlerin aksama  ile karşılaştıklarında hızla alternatif sağlayıcılara geçebileceklerine işaret  ediliyor.

Salgının yol açtığı krizin eski süreçlere dayanan bir sistemi  sıfırlamak için bir fırsat olduğu vurgulanıyor.

TİCARET ANLAŞMALARININ YENİDEN MÜZAKERESİ İÇİN FIRSAT

Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Bruegel'in kıdemli uzmanı  Alicia Garcia Herrero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değer zincirinin yeniden  konumlandırılmasında Türkiye'nin önemli bir yarar sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin sağlayacağı yararın Avrupa tek pazarını hedefleyen üretim  için geçerli olduğunu vurgulayan Herrero, "Tedarik zincirinin yeniden  konumlanması, Türkiye'ye AB ile ikili ticaret anlaşmalarının yeniden müzakere  edilmesi için de bir fırsat sunuyor." dedi.

Herrero, AB'nin elektronik konusunda Çin'e çok bağımlı olduğunu  hatırlatarak, otomobiller haricinde, Türkiye'nin elektronik alanında Avrupa'nın  tedarik zincirinde yerini genişletebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınından sonra tıbbi ekipman üretiminin Avrupalılar  tarafından çok stratejik olarak algılanabileceğine işaret eden Herrero, Gümrük  Birliği anlaşmasının Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirebileceğini vurguladı.




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