Fransa Rekabet Kurumu, rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle teknoloji devi Apple`a 1,1 milyar euro para cezası kesti.
Teknoloji devine 1,1 milyar euroluk ceza!
16.03.2020 14:34
Son güncelleme : 16.03.2020 14:34
AA
Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın kendi dağıtım ağını kullanarak yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve bağımsız dağıtıcıların da "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiği belirtildi.
Kurum, soruşturmanın sonucunda Apple'a 1,1 milyar euro para
cezası verirken, Apple'a ait toptancı şirketler Tech Data'ya 63 milyon euro ve Ingram Micro'ya 76 milyon euro para cezası kesti.
Açıklamada, "Apple ve şirkete ait iki toptancı firma; birbirleriyle rekabet etmeme, diğer dağıtımcı şirketlerin de birbirleriyle rekabet edebilmelerini önleme konusunda anlaştılar. Böylelikle Apple ürünlerinin toptancı piyasasındaki konumu güçlendirildi." denildi.
14:1889.018
En Yüksek
|Değişim
|: -6,89%
|| -6.587,68
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
14:186,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0622
|Açılış
|: 6,3920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:187,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1075
|Açılış
|: 7,1340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:18303,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -7,83
|Açılış
|: 303,56
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|67.622.111
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,12
|9.729.991
|% 5,66
|
|VKING
|3,70
|6.442.586
|% 3,64
|
|YAPRK
|6,25
|342.320
|% 2,97
|
|KOZAL
|54,90
|39.171.487
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|5.785.253
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|5.427.178
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|15.367.836
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.069.314
|% -10,00
|
|ASELS
|23,18
|415.955.508
|% -8,96
|
|THYAO
|8,34
|347.844.853
|% -8,75
|
|GARAN
|8,29
|312.112.663
|% -7,99
|
|ECILC
|3,73
|183.126.755
|% -8,13
|
|YKBNK
|2,06
|118.133.149
|% -6,79
|
|ODAS
|1,25
|87.054.615
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|56.359.929
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,06
|118.133.149
|% -6,79
|
|EKGYO
|1,13
|58.056.380
|% -5,83
|
|KRDMD
|1,90
|93.809.859
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8317
|7,8710
|% 1,08
|
|Frank
|6,7277
|6,7682
|% 1,53
|
|Riyal
|1,6969
|1,7055
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-48,23
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-12,00
|
|Tam
|2.051
|2.106
|-17,61
|
|Yarım
|991
|1.019
|-8,52
|
|Çeyrek
|497
|509
|-4,25
|
|Gümüş.Ons
|12,61
|12,65
|-2,09
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|-0,40
|
|B. Petrol
|30,77
|30,77
|-3,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, KOZAA
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TUPRS, TCELL
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6515, 23 kaybederek (% -7.16 ) 84, 465
-
14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, UZERB, KSTUR, EGCYH, ARTI, FRIGO, YONGA, ISBIR, GOODY, OSMEN
-
14:27
KUYAS, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında