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Teknolojik gelişmeler yenilenebilir enerjide kapasite ve verimliliği artırıyor

05.06.2020 11:34

Son güncelleme : 05.06.2020 11:34
Teknolojik gelişmeler güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim maliyetlerini düşürmekle birlikte enerji verimliliği ve kurulu güç kapasitesinin artışına da katkı sağlıyor.



AA

AA muhabirinin, 2010-2050 yılları için yayımlanmış ulusal ve  uluslararası güneş ve rüzgar enerjisi sektör raporlarından derlediği bilgilere  göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve sürekli elektrik  sağlayan altyapı sistemleri, ekonomik ve sosyal aktivitenin devamı için kritik  konuma yükseliyor.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yenilenebilir  enerji sektörü yatırımlarının bu yıl 20 yılın en düşük seviyesinde öngörülmesine  rağmen, teknolojik gelişmelerin de desteğiyle kriz ortamında enerji sektöründeki  tüm alanlar içinde kendini en çabuk toparlayan sektörünün yenilenebilir enerji  kaynakları olması bekleniyor.

Küresel ölçekte, enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması için yeni  teknolojiler geliştirilirken, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği,  elektrifikasyon, şebekeler ve esnek mekanizma ve ilgili teknolojilerin alt  yapılarına 2050'ye kadar her yıl 3,2 trilyon dolar yatırım yapılması planlanıyor.

Ayrıca, yenilenebilir enerji kapasitesine en büyük katkının son  yıllarda maliyetleri düşen ve daha verimli teknolojiler kullanılan rüzgar ve  güneş enerjisi sektöründen gelmesi bekleniyor.

Ülkelerin enerji ihtiyacının karşılanması açısından önemi sürekli  artan ve gelişen teknolojiler sayesinde yatırımları karşılama oranları da hızla  yükselen yenilenebilir enerji alanlarının başında gelen rüzgar ve güneş enerjisi  sektörlerindeki teknolojik gelişmelerin, önümüzdeki yıllarda da bu iki kaynaktan  elde edilen elektrik üretimini daha avantajlı hale getireceği öngörülüyor.

"TEKNOLOJİ SİSTEM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRDÜ"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim  Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 yıl önce  standart boyutta bir güneş panelinin kapasitesi 150 watt iken teknolojik  gelişmelerle beraber bugün aynı büyüklükteki panel 450 watt üretim gücüne sahip."  dedi.

Panellerdeki verimlilikte yaklaşık 2,5 katlık bir gelişme sağlandığını  belirten Demirdağ, "Eskiden bir panelden 1 watt enerji üretebiliyorken, aynı  metrekarede 2,5 watt alabilir duruma geldik. Dolayısıyla güneşte de ciddi  teknolojik ilerlemeler var. Ayrıca teknolojik gelişmeler fiyatlara yansıdı ve  maliyetleri düşürdü. Sadece güneş panelinde hücre maliyeti düştü demek doğru  olmaz. Önceden 1 panel için 2,5 kat konstrüksiyon kullanırken şimdi ciddi bir  konstrüksiyon azalması gerçekleşti. Dolayısıyla kurulum maliyetleri de çok düştü.  Kısacası bütün bir sistem maliyetleri çok ciddi düşüş gösterdi."

Demirdağ, teknolojinin gelişimiyle eski malzemelerin sökülüp  atılmasının zorunlu olmadığını, ham maddelerin uzun süre kullanılmasının enerji  sistemleri için avantaj olduğunu söyledi.

"AYNI YERDE YÜKSEK ENERJİ ÜRETİMİ MÜMKÜN"

Teknolojinin güneş enerjisi sektöründeki kapasite potansiyelini de  değerlendiren Demirdağ, "Türkiye haritasında parmağınızı koyduğunuz bir yeri  düşünün. Koyduğunuz yerin altında kalan alan, neredeyse Türkiye’nin bütün  enerjisini sağlayacak bir alana denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Demirdağ, teknolojinin gelişimiyle, hiçbir nakil hattı yatırımı  yapmadan, aynı yerde daha fazla enerji üretilebileceğini belirterek, şunları  kaydetti:

"Farklı ışık spektrumlarından elektrik üretebilen paneller  geliştirildi. Böylelikle daha kapasiteli hücreler yapılıyor. Bu anlamda da  önümüzde artı verimlilik değerleri var. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman, zaten  güneş santrallerinin uygulamaları inanılmaz düşük fiyatlarda elektrik  üretebiliyor. Güneş artık piyasa fiyatının altında elektrik üretebilir noktaya  geldi. Güneşten üretilen elektriğin piyasadan aldığınız elektrikten daha ucuz  olmasından dolayı bir hareketlenme var. Bu da önümüzdeki dönemde ülkemize çok  ciddi ekonomik değer katacaktır."

RÜZGAR ENERJİSİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım da  rüzgar enerjisi sektöründeki teknolojik gelişmelerin, rüzgar enerjisinin  verimliliği, kapasitesi ve kurulum maliyetlerinin düşmesi üzerinde etkili  olduğunu söyledi.

Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi potansiyeline yönelik çalışmaların  yeni teknolojiler kullanılarak tekrar hesaplanması gerektiğini ifade eden  Yıldırım, "İleri teknoloji içeren türbinler, kanat ve jeneratör kullanımıyla  Türkiye'nin karasal alandaki mevcut 48 bin megavat kapasitesi artırılabilir."  dedi.

Yıldırım, yıllar önceki önceki ölçümlerin, santrale bağlı kanat  uzunlukları, kule yükseklikleri, jeneratör kapasiteleri ile değiştiğini, bu  teknolojilerin 10 yıl önceki sistemlerden oldukça farklı olduğunu anlatarak, şu  bilgileri verdi:

"Rüzgar türbini güçleri 10 yıl önce ortalama 2 megavat, kanat  uzunlukları 40-45 metre, kule yükseklikleri ise 80 metre seviyesindeydi. Bugün  ise 5-6 megavat seviyesinde jeneratörler, 70-80 metre uzunluktaki kanatları  taşıyor. Rüzgar santralleri 150-160 metre yükseklikteki kulelere monte  edilebiliyor. 10 yıl önce belirlenen 48 bin megavatı yerleştirecek 24 bin türbin  pozisyonu var ise bu 24 bin pozisyona bugün 5 megavatlık türbinlerden  yerleştirsek 120 bin megavat kapasite elde edebiliriz."




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