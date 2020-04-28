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Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Facebook`tan KOBİ`lere yönelik dijital iş birliği

28.04.2020 13:15

Son güncelleme : 28.04.2020 13:15
Dünyayı ve Türkiye`yi etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook iş birliğiyle KOBİ`lere yönelik çevrim içi eğitim portalını hizmete açtı.



AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Facebook'un  Türkiye'deki ilk topluluk merkezi olan "Facebook İstasyon"un internet sitesi  adresi üzerinden erişilebilecek portalda, Kovid-19 salgını nedeniyle birtakım  zorluklar yaşayan Türk firmalarına bu süreci daha kolay atlatabilmeleri için  tavsiyeler, dijital eğitimler, programlar ve kaynaklar yer alıyor.

Bakanlığın firmalara sağladığı desteklerin yanı sıra, uzmanların  anlatımıyla Ticaret Bakanlığı hizmetlerinin tanıtıldığı videolar da portalda  paylaşılıyor.

TOBB ve Facebook'un Türkiye'deki KOBİ'lere sundukları hizmetlerin de  tanıtıldığı portalda "Facebook ile Öne Çıkın", "Sınırları Aşan KOBİ'ler" ve kadın  girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan "She Means Business"  programları gibi KOBİ'lere yönelik çevrim içi eğitimler bulunuyor.

İlk etapta KOBİ'lere yönelik programların yer alacağı portalda, ikinci  aşamada esnafa yönelik eğitimler verilecek.

"KOBİ, ESNAF VE SEKTÖRLERLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Söz konusu iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınının birtakım tüketim ve  yaşama alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ederek, bu değişimin  sosyal medyayı ve online platformları daha fazla kullanmak için vakit sağladığını  aktardı.

Vatandaşların, Bakanlığın hizmetleri hakkındaki bilgilere en hızlı ve  kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak için, dijital ortamdan "Export Akademi",  "Sanal Ticaret Akademisi" gibi çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini  belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Facebook ile de iş birliğine gittik. Bakanlığımızla  ilgili tüm iş ve işlemleri, tüm hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyoruz.  KOBİ'lerimize, esnafımıza,  ihracatçımıza, ticaret erbabına ve vatandaşlarımıza  hizmetlerimizi dijitalleşmenin faydalarıyla azami ölçüde sunma gayretindeyiz.  Sizlere bu platformdan seslenerek, zor günlerde yanınızda olduğumuzu hatırlatmak  istedik."

Pekcan, Facebook ile yapılan iş birliği kapsamında da Bakanlığın  hizmetlerini ve desteklerini kısa filmler, animasyonlar, videolarla  anlattıklarına değinerek, "Bunları izleyerek Bakanlığımız hizmetleriyle ilgili  bilgi sahibi olabilirsiniz. Yakın zamanda bu portalda esnafımıza yönelik  çalışmalar da yer alacak. Bu zor günlerde sizlere evlerinizde hizmet verebilmek  için tüm arkadaşlarımla canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini  kullandı.

Bakanlık olarak KOBİ, esnaf ve sektörlerle sürekli iletişim halinde  olduklarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlediklerinin altını çizen  Pekcan, "KOBİ’lerimizin, esnafımızın, ihracatçımızın her daim yanındayız ve her  türlü desteği vermeye hazırız. Bu zor günleri hep birlikte daha da güçlenerek  aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

"SORUNLARINIZI ODA VE BORSALAR KANALIYLA İLETİN"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da salgının ilk gününden itibaren  girişimcilerin talep ve sorunlarını tespit etmeye ve çözüm üretmeye  odaklandıklarını vurgulayarak, sürecin dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve  sıkıntıların oda ve borsalar kanalıyla TOBB’a iletilmesi gerektiğini belirtti.

Bu süreçte karamsarlığa yer olmadığı aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları  kaydetti:

"Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz buradayız. Sizler için  görevimizin başındayız. İletişim çok önemli. Hızlı hareket etmek zorundayız.  Yaşadığınız sorunları bizlere iletin. Sıkıntıları aktarın ki biz de hükümetimize  iletelim, çözüm arayalım. Müteşebbis asla pes etmez, durmaz, yıkılmaz. Ben  inanıyorum ki bu sıkıntı da geçecek. Sizlere güveniyorum."

"KOBİ'LERİMİZE DESTEK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür  ise Kovid-19 salgınının dünya genelinde etkilerinin devam etmesiyle birlikte,  KOBİ'lerin bu süreçten en çok etkilenen taraflardan biri olduğuna şahit  olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de Facebook olarak Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin  kapılarını açık tutmaya devam etmeleri adına onlara destekte bulunmaktan mutluluk  duyuyoruz. Salgın döneminde müşterileriyle internet üzerinden bağlantı kurmaya  devam etmek isteyen işletmelere önemli kolaylıklar sunan bir teknoloji şirketi  olarak, ülkemizdeki KOBİ’lerin bu süreci en kolay şekilde atlatmaları için  elimizden geleni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki Ticaret  Bakanlığı ve TOBB ile beraber hayata geçirdiğimiz KOBİ yardım sayfamızda yer alan  çevrim içi eğitim programlarımız ve kaynaklarımız aracılığıyla Türkiye’deki  KOBİ’lerimizin bu zor dönemde karşılaştıkları beklenmeyen zorlukları en aza  indirmelerine yardımcı olacağız."





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