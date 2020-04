Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Facebook`tan KOBİ`lere yönelik dijital iş birliği













Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Facebook'un Türkiye'deki ilk topluluk merkezi olan "Facebook İstasyon"un internet sitesi adresi üzerinden erişilebilecek portalda, Kovid-19 salgını nedeniyle birtakım zorluklar yaşayan Türk firmalarına bu süreci daha kolay atlatabilmeleri için tavsiyeler, dijital eğitimler, programlar ve kaynaklar yer alıyor.Bakanlığın firmalara sağladığı desteklerin yanı sıra, uzmanların anlatımıyla Ticaret Bakanlığı hizmetlerinin tanıtıldığı videolar da portalda paylaşılıyor.TOBB ve Facebook'un Türkiye'deki KOBİ'lere sundukları hizmetlerin de tanıtıldığı portalda "Facebook ile Öne Çıkın", "Sınırları Aşan KOBİ'ler" ve kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan "She Means Business" programları gibi KOBİ'lere yönelik çevrim içi eğitimler bulunuyor.İlk etapta KOBİ'lere yönelik programların yer alacağı portalda, ikinci aşamada esnafa yönelik eğitimler verilecek.Söz konusu iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınının birtakım tüketim ve yaşama alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ederek, bu değişimin sosyal medyayı ve online platformları daha fazla kullanmak için vakit sağladığını aktardı.Vatandaşların, Bakanlığın hizmetleri hakkındaki bilgilere en hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak için, dijital ortamdan "Export Akademi", "Sanal Ticaret Akademisi" gibi çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:"Bu kapsamda Facebook ile de iş birliğine gittik. Bakanlığımızla ilgili tüm iş ve işlemleri, tüm hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyoruz. KOBİ'lerimize, esnafımıza, ihracatçımıza, ticaret erbabına ve vatandaşlarımıza hizmetlerimizi dijitalleşmenin faydalarıyla azami ölçüde sunma gayretindeyiz. Sizlere bu platformdan seslenerek, zor günlerde yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istedik."Pekcan, Facebook ile yapılan iş birliği kapsamında da Bakanlığın hizmetlerini ve desteklerini kısa filmler, animasyonlar, videolarla anlattıklarına değinerek, "Bunları izleyerek Bakanlığımız hizmetleriyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Yakın zamanda bu portalda esnafımıza yönelik çalışmalar da yer alacak. Bu zor günlerde sizlere evlerinizde hizmet verebilmek için tüm arkadaşlarımla canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Bakanlık olarak KOBİ, esnaf ve sektörlerle sürekli iletişim halinde olduklarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlediklerinin altını çizen Pekcan, "KOBİ’lerimizin, esnafımızın, ihracatçımızın her daim yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Bu zor günleri hep birlikte daha da güçlenerek aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da salgının ilk gününden itibaren girişimcilerin talep ve sorunlarını tespit etmeye ve çözüm üretmeye odaklandıklarını vurgulayarak, sürecin dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve sıkıntıların oda ve borsalar kanalıyla TOBB’a iletilmesi gerektiğini belirtti.Bu süreçte karamsarlığa yer olmadığı aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz buradayız. Sizler için görevimizin başındayız. İletişim çok önemli. Hızlı hareket etmek zorundayız. Yaşadığınız sorunları bizlere iletin. Sıkıntıları aktarın ki biz de hükümetimize iletelim, çözüm arayalım. Müteşebbis asla pes etmez, durmaz, yıkılmaz. Ben inanıyorum ki bu sıkıntı da geçecek. Sizlere güveniyorum."Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise Kovid-19 salgınının dünya genelinde etkilerinin devam etmesiyle birlikte, KOBİ'lerin bu süreçten en çok etkilenen taraflardan biri olduğuna şahit olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Biz de Facebook olarak Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin kapılarını açık tutmaya devam etmeleri adına onlara destekte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Salgın döneminde müşterileriyle internet üzerinden bağlantı kurmaya devam etmek isteyen işletmelere önemli kolaylıklar sunan bir teknoloji şirketi olarak, ülkemizdeki KOBİ’lerin bu süreci en kolay şekilde atlatmaları için elimizden geleni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki Ticaret Bakanlığı ve TOBB ile beraber hayata geçirdiğimiz KOBİ yardım sayfamızda yer alan çevrim içi eğitim programlarımız ve kaynaklarımız aracılığıyla Türkiye’deki KOBİ’lerimizin bu zor dönemde karşılaştıkları beklenmeyen zorlukları en aza indirmelerine yardımcı olacağız."