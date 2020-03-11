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Ticari döviz kredilerinde erken ödeme ücreti sınırlandırıldı

11.03.2020 09:16

Son güncelleme : 11.03.2020 09:16
Bankaların, döviz cinsi ya da dövize endeksli ticari kredilerde aldıkları erken ödeme ücreti, vadesine göre erken ödenen tutarın yüzde 2`si ya da yüzde 3`ünü geçemeyecek.



DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, ticari TL kredilerin erken ödeme koşullarında bir değişiklik yapılmadı. Tebliğde şöyle denildi:

"10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 11 inci maddesinin birinci fıkrasına 'kredi borcunun' ibaresinden sonra gelmek üzere 'bir kısmının ya da' ibaresi, ikinci fıkrasına 'kredi borcunun' ibaresinden sonra gelmek üzere 'bir kısmını ya da' ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden Türk lirası krediler için alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretler bir puan artırımlı olarak uygulanır."




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