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TOBB uluslararası istişare toplantısı düzenledi

02.07.2020 10:42

Son güncelleme : 02.07.2020 10:42
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde Birlik olarak, ilk günden itibaren yurt içinde ve yurt dışında tüm paydaşlarla istişare içinde olduklarını belirterek, "Şimdi, Kovid-19 sonrası dönemi anlamak ve buna adapte olmak için çalışıyoruz." dedi.



AA

TOBB tarafından, Kovid-19 salgını sonrası dönem için, uluslararası  kuruluşların temsilcileriyle mevcut durumun istişare edildiği, ileriye dönük  beklentilerin konuşulduğu, küresel ticaret öngörülerinin masaya yatırıldığı bir  toplantı düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda  yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük  küresel krizin yaşandığını söyledi.

Bu süreçte TOBB olarak izledikleri stratejiyi anlatan Hisarcıklıoğlu,  "Kovid-19 pandemisi sürecinde TOBB olarak, ilk günden itibaren yurt içinde ve  yurt dışında tüm paydaşlarla istişare içinde olduk. Ülke içinde, iş  insanlarımızın sorunlarını, talep ve tavsiyelerini derleyip, hükümete aktardık.  Böylelikle ekonomiye destek paketlerinin hazırlanma sürecine katkı sağladık.  Şimdi, Kovid-19 sonrası dönemi anlamak ve buna adapte olmak için çalışıyoruz."  diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yeni dönem için de "Küresel ticaret sistemi nereye  gidiyor? Avrupa Birliği (AB), ABD, Çin, Asya-Pasifik ve gelişmekte olan ülkeleri  hangi zorluklar ve fırsatlar bekliyor? Kısacası dünya nereye gidiyor ve biz  değişmesi beklenen küresel eğilimlere hazır mıyız?" sorularına cevap aradıklarını  dile getirdi.

"BÖLGE ÜLKELERİNİN İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMASI ÖNEMLİ"

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkanı  Samir Modi de bölgesel ekonomik büyümeyi ve iş dünyası arasındaki etkileşimi  geliştirmeye çalışan bir konfederasyon olduklarını ifade ederek, toplam dünya  nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını temsil ettiklerini anlattı.

Kovid-19 salgınının boyutlarına dikkati çeken Modi, şöyle konuştu:

"Salgın küresel ekonomi için bir şok oldu, birçok ülkede resesyona yol  açtı. Kovid-19 nedeniyle 2021 itibarıyla tüm dünyada ekonomik zararın 8,5 trilyon  dolara ulaşması bekleniyor. Bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanacak en  derin resesyon olacağı düşünülüyor. Pandemi bütün dünyayı etkiledi. Dünya  nüfusunun oldukça önemli bir miktarı yoksulluk içinde yaşıyor. IMF'ye göre  Kovid-19 sebebiyle bu yoksulluk daha da fazla artacak."

Küresel ticaretin 2,6 trilyon dolara düşmesinin beklendiğini, bunun da  Asya-Pasifik ülkelerinde büyük istihdam kayıplarına sebep olacağını belirten  Modi, salgınla birlikte dünyanın ekonomik şoklara daha dayanıklı olması  gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Modi, salgının etkilerinin azaltılması  için bölge ülkelerinin iş birliğini artırmasının ve özel sektörün buna  katılımının son derece önemli olduğunu kaydetti.

"HALİHAZIRDA ÖĞRENİLEBİLECEK VE ALINABİLECEK DERSLER VAR"

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen de özellikle AB'de bu dönem yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının iş yapış şekillerini değiştirdiğine işaret eden  Verheugen, "Henüz Kovid-19 sonrası döneme geçmiş ve pik döneme ulaşmış değiliz.  Bu gelişmelerin nihai sonucunun nasıl gelişeceğini de bilmiyoruz. Halihazırda  öğrenilebilecek ve alınabilecek dersler var. Bencillik, izolasyon veya bazı milli  eylemlerle bu süreç aşılamaz. Dayanışma, iş birliği ve deneyim paylaşımı ile bu  krize küresel bir cevap vermek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın daha fazla küresel uyuma bir çağrı olduğunu vurgulayan  Verheugen, AB'nin geleceğe yönelik vizyon eksikliği, mülteci sorunu, popülizm ve  Brexit gibi çok önemli meselelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Verheugen, Brexit'in AB içinde çözülmenin önemli bir örneği olduğunu,  bu zamana kadar nihai anlaşma için müzakerelerin bir sonuç vermediğini, yıl  sonuna kadar bir anlaşmanın yapılıp yapılamayacağının da açık olmadığını  bildirdi.

AB'nin siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir mücadele vereceğini ifade  eden Verheugen, "Hem Türkiye'nin AB'ye hem de AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var.  Aralarında çok önemli ortak noktalar ve çıkarlar bulunuyor ancak her iki tarafta  da bir hayal kırıklığı söz konusu." dedi.

Verheugen, bu süreçte yapılacak en iyi şeyin aşağı sarkan meyveleri  toplamak olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri vize serbestisi. Bu hemen yapılabilir ve Gümrük  Birliği'nin yeniden gözden geçirilmesi önemli bir husus olarak karşımızda. Aslına  bakarsanız, AB'nin Norveç'e verdiği ayrıcalıkları Gümrük Birliği konusunda  Türkiye'ye neden vermediğini anlayamıyorum."

"2020 OLDUKÇA KRİTİK BİR DÖNEM"

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Genel Sekreteri Yusuf Khalawi de  pandemi nedeniyle dünyanın hem sağlık hem de ekonomik anlamda küresel bir krizle  karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Khalawi, 2020 yılının oldukça kritik bir dönem olduğunu, bu yıla  ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerinin negatif şekillendiğini anlattı.

Gelecek yıl tahminlerinin ise pozitif olduğunu belirten Khalawi,  "Pandemiden 5 konuda ders aldık. Bunların birincisi 'dijital dönüşüm bir  zorunluluk', ikincisi 'e-ticaretin geliştirilmesinin önemi', üçüncüsü 'lojistik  hizmetlerinin altyapısının geliştirilmesi gerekliliği', dördüncüsü 'tedarik  zincirindeki değişime uyum', beşincisi de 'küresel turizm için yeni model  arayışları'. Bu konularda her ülke elinden geleni yapmalı. Ekonomilerin büyüme  lokomotifi inovasyon, girişimcilik, bölgesel entegrasyon olmalı." dedi.




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