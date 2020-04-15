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Tofaş üretime başlama tarihini erteledi

15.04.2020 10:32

Son güncelleme : 15.04.2020 10:38
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama süresini 4 Mayıs`a uzattı.



AA

Tofaş'ın, "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da  imkansız hale gelmesi" başlığı altında, üretime ara verilmesine ilişkin  açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına  alan yeni tip corona virüs (Kovid-19)  etkileri çerçevesinde, yurt dışından  gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek,  fabrikamızda 20 Nisan 2020'ye kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış  olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 4 Mayıs  2020'ye kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla  ayrıca paylaşılacaktır."

İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtilen  açıklama detaylarında, iş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar  yerine getirileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, karar nedeniyle şirketin süreklilik varsayımında  herhangi bir etki beklenmediği vurgulandı.






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