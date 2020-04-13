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Toplam ciro endeksi yıllık arttı

13.04.2020 10:35

Son güncelleme : 13.04.2020 10:51
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve  hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 22,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, şubatta yıllık sanayi  sektörü ciro endeksi yüzde 17,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro  endeksi yüzde 28,2, hizmet ciro endeksi yüzde19,8 yükseldi.

TOPLAM CİRO AYLIK DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve  hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de şubatta aylık yüzde 1,6 artış  gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında şubatta aylık sanayi  sektörü ciro endeksi yüzde 0,1, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2, ticaret ciro  endeksi yüzde 1,8, hizmet ciro endeksi yüzde 1,2 arttı.






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