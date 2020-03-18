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Toyota, Türkiye`de üretime 2 hafta ara verecek

18.03.2020 13:50

Son güncelleme : 18.03.2020 14:37
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.



İHA/AA

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu corona virüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı.

Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.

Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

AVRUPA'DA ÜRETİME ARA VERİYORLAR

Toyota ve BMW, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da corona virüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde corona virüse karşı alınan tedbirlerin kısa  vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz  zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu  anımsatılarak, İngiltere ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki  tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.

BMW'den yapılan açıklamada da şirketin corona virüs salgını nedeniyle Avrupa ve Güney Afrika'daki otomobil fabrikalarında üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.





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