Toyota, Türkiye`de üretime 2 hafta ara verecek















Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu corona virüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı.Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.Toyota ve BMW, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da corona virüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi.Çeşitli Avrupa ülkelerinde corona virüse karşı alınan tedbirlerin kısa vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi.Açıklamada, Fransa'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu anımsatılarak, İngiltere ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.BMW'den yapılan açıklamada da şirketin corona virüs salgını nedeniyle Avrupa ve Güney Afrika'daki otomobil fabrikalarında üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.