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Turkcell hisseleri yükselişini sürdürüyor

19.06.2020 13:45

Son güncelleme : 19.06.2020 13:49
Türkiye Varlık Fonu`nun (TVF), şirketin yüzde 26,2`lik hisselerini alacağı haberleri sonrasında dün yüzde 10 değer kazanarak tavan olan Turkcell hisseleri, bugün de yükselişini sürdürüyor.



AA

Borsa İstanbul'da işlem gören Turkcell hisseleri, dün yüzde 10 artışla   günü 16,23 liradan tamamlaması sonrası yeni güne de hızlı yükselişle başladı.

Turkcell hisseleri, bugünkü açılış sonrası tavan fiyat olan 17.85  lirayı görmesinin ardından kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi  ve önceki kapanışa göre yüzde 8 artışla 17,55 lira seviyesinde dengelendi.

Yeni ortaklık yapısı açıklanmadan önce 32 milyar civarında olan  Turkcell'in toplam piyasa değeri de iki günde toplam 7 milyar lira artarak 39  milyar lira seviyelerine kadar çıktı.

Turkcell hisseleri, dün işlem gördüğü New York borsasında da yüzde 8  civarında değer kazandı.

Dün yapılan açıklamada TVF'nin Turkcell'de, toplam yüzde 26,2'lik paya  sahip olacağı ve bu payların içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle  Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyerek şirketin yönetim  kontrolüne sahip en büyük hissedar olacağı kaydedilmişti.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez de konuyla ilgili olarak AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünün, tüm tarafların  masada olduğu bir uzlaşma ile çözüldüğünü belirterek, "Turkcell'in şu anki piyasa  değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz"  ifadelerini kullanmıştı.





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DIRIT 1,37 429.280 % 8,73  
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AKSGY 3,98 21.718.153 % 6,70  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 8,66  
Altın Gr. 382 382 1,78  
Cumhuriyet 2.483 2.496 9,40  
Tam 2.548 2.559 7,70  
Yarım 1.241 1.252 4,70  
Çeyrek 623 627 2,30  
Gümüş.Ons 17,53 17,57 0,18  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,03  
B. Petrol 42,48 42,48 0,97  
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