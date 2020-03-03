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`Türkiye altın ticaretinin merkezi olacak`

03.03.2020 11:10

Son güncelleme : 03.03.2020 11:20
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Yolcu beraberinde 5 kilograma kadar altın getirilmesiyle Türkiye, dünyanın altın ticaretinin merkezi olma yönünde çok önemli bir adım atmış olacak. Türkiye, 3 yıl içinde dünya altın ticaretinin merkezi olacak" dedi.



AA

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın yayımlandığı günün sektör için çok tarihi ve önemli olduğunu ifade ederek, "Bu önemli düzenleme için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın  Berat Albayrak başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara Türk  kuyumculuğu adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Düzenlemeyi Türk kuyumculuğunun üretim ve ihracatını önemli ölçüde  artıracak bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Atayık, "Yolcu beraberinde 5 kilograma kadar altın getirilmesiyle Türkiye, dünyanın altın ticaretinin merkezi  olma yönünde çok önemli bir adım atmış olacak. Türkiye, 3 yıl içinde dünya altın ticaretinin merkezi olacak." dedi.

"SEKTÖRÜMÜZE NEFES ALDIRACAĞINA İNANIYORUZ"

Mustafa Atayık, düzenlemenin sadece kuyumculuk sektörü değil, birçok  sektörü çok yakından ilgilendirdiğini ve olumlu yansımaları olacağını,  Türkiye'nin makroekonomisine de pozitif etkileri olmasını beklediklerini ifade  ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul Kuyumcular Odası ve diğer sektör kurumları olarak yıllardır  bu düzenlemenin yapılması için çalışıyorduk. 5 kilogramlık altının yolcu  beraberi getirilmesinin altın fiyatlarının yükseldiği ve belirsizliğin arttığı  coğrafyamızda sektörümüze nefes aldıracağına inanıyoruz. Dünya liderliğine  oynayan sektörümüz, hükümetin ilgili kurumlarının attığı bu stratejik adımla  hedefine daha da yaklaşmış olacak."

Türkiye'nin 2019 yılında 159 ton 364 kilogram altın ithalatı yaptığını  anımsatan Atayık, "Dahilde İşleme Rejimi ile sektörümüze tanınan yolcu  beraberinde 5 kilograma kadar işlenmemiş altın getirebilme olanağı, hem  sektörümüzü güçlendirecek ve ticaretimizi artıracak hem de ülkemizin cari açığını  kapatma yolunda elimizi güçlendirecek." dedi.





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