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Türkiye büyümede Avrupa`ya fark attı

29.05.2020 13:06

Son güncelleme : 29.05.2020 13:06
Türkiye ekonomisi, küresel çapta belirsizliklerin arttığı ilk çeyrekte yakaladığı yüzde 4,5`lik büyümeyle Avrupa ülkelerini geride bıraktı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik  Ofisi'nden (Eurostat) derlediği verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk  çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 büyüme kaydetti. Aynı  dönemde, 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) ve 19 üyeli Avro Bölgesi sırasıyla yüzde  3,2 ve yüzde 2,6 daraldı.

Böylece küresel ekonomiye ilişkin tedirginliklerin ve belirsizliklerin  arttığı bir ortamda birçok ülke daralırken, Türkiye ekonomisi peş peşe 3 çeyrek  büyüdü.

Türkiye, yakaladığı bu büyüme oranıyla, henüz sonuçları açıklanmayan  Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, Lüksemburg, Malta ve Slovenya  dışındaki tüm AB ülkelerinden de daha iyi bir büyüme performansı sergiledi.

Büyüme Türkiye'de geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 1 ve son çeyreğinde  yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmişti.

AVRUPA'DA 12 ÜLKE DARALDI

Geçen yıldan devralınan küresel ticarete yönelik endişeler, Brexit ve  dünya ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle istenilen toparlamayı yakalayamayan  Avrupa'da, koronavirüs salgınının yarattığı belirsizliklerle birçok ülkenin ilk  çeyrekte önemli ölçüde küçülmesi dikkati çekti.

Bu dönemde 12 ülke Avrupa ülkesinin ekonomisi daralırken, en fazla  küçülme yüzde 5,4'le Fransa ve yüzde 4,8'le İtalya oldu. Slovakya ve İspanya'da  da gayrisafi yurt içi hasıla yüzde 4,1 azaldı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya da daralan ekonomiler  arasında yer alırken, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte yüzde 2,3  düşüş kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en hızlı  büyüyenler ise yüzde 2,7 ile Romanya, yüzde 2,5 ile Litvanya, yüzde 2,4 ile  Bulgaristan ve yüzde 2 ile Macaristan şeklinde sıralandı. Bu sonuçlar,  Türkiye'nin oransal olarak da Avrupa ülkelerine büyümede fark attığını ortaya  koydu.




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