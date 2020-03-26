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Türkiye Varlık Fonu ile Sinosure arasında iş birliği mutabakatı

26.03.2020 14:32

Son güncelleme : 26.03.2020 14:47
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı.



AA

Türkiye Varlık Fonu (TVF) açıklamasına göre, bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF’nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar ABD dolarına kadar sigorta desteği de sunabilecek. 

TVF, yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu.

"ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK, TİCARİ VE YATIRIM İŞ BİRLİKLERİ ARTIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, "Türkiye’nin güçlü bir ticaret ve iş ortağı olan Çin ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizlik  ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

Sinosure CEO'su Wang Tingke ise, "Çin’in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi  ve Türkiye’nin 'Orta Koridor' girişimi ilerleyip geliştikçe Çin ile Türkiye  arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birlikleri de artıyor. TVF ve Sinosure arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir kilometre taşı olan mutabakat belgesi ile iletişim ve koordinasyonu birlikte yer alacağımız projelerde sürdürüp geliştireceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.    





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