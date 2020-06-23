Uluslararası Para Fonu verilerine göre Türkiye`nin altın rezervi yükseldi.
Türkiye`nin altın rezervi yükseldi
23.06.2020 13:49
Son güncelleme : 23.06.2020 13:54
Uluslararası Para
Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın
rezervinin mayıs ayında arttığını gösteriyor.
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 20,39 milyon ons olan rezervler, Mayıs ayı sonunda 21,28 milyon onsa yükseldi.
13:39116.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 912,43
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:396,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8611
En Düşük
6,8383
13:397,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:39387,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,05
|Açılış
|: 387,34
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.420.376
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|111.105.947
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.427.793
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.058.832
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,63
|40.873.162
|% 8,36
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,91
|539.295.559
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,00
|884.641.455
|% 3,09
|
|KARSN
|2,73
|839.347.131
|% 7,06
|
|TSPOR
|7,91
|539.295.559
|% -5,83
|
|GARAN
|8,53
|458.072.999
|% 0,12
|
|ODAS
|2,21
|444.261.422
|% 4,25
|
|KARSN
|2,73
|839.347.131
|% 7,06
|
|SKBNK
|1,43
|431.015.442
|% 6,72
|
|KRDMD
|3,00
|884.641.455
|% 3,09
|
|ODAS
|2,21
|444.261.422
|% 4,25
|
|ALBRK
|1,69
|316.551.561
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5212
|8,5639
|% 0,13
|
|Frank
|7,2240
|7,2675
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|1,37
|
|Altın Gr.
|387
|388
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.526
|3,20
|
|Tam
|2.579
|2.590
|3,30
|
|Yarım
|1.257
|1.267
|1,60
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,03
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|0,78
|