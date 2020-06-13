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Türkiye`nin rüzgar enerjisi karnesi `pekiyi`

13.06.2020 11:36

Son güncelleme : 13.06.2020 11:50
Dünyada 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında ülkelerin alternatif enerji arayışıyla rüzgar enerjisi, küresel elektrik üretiminin parçası haline geldi. Bugün itibarıyla küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 651 gigavata ulaşarak toplam elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 6 pay alıyor.



AA

AA muhabirinin Dünya Rüzgar Günü dolayısıyla derlediği bilgilere göre,  rüzgar enerjisi ilk kez ulaşım amacıyla milattan önce Mısır'da Nil Nehri'nde,  daha sonra su pompalarının çalıştırılması için Çin'de kullanıldı.

Farklı coğrafyadaki uygarlıkların tarım, ulaştırma ve enerji üretimi  alanında kullandığı rüzgar enerjisi, modern anlamda  Danimarka'da geliştirilen  yatay eksenli rüzgar türbinleri sayesinde 1897 yılında başlamış oldu.

ABD ve petrol tüketen ülkelerde 1970'lerde başlayan arz sıkıntısı  nedeniyle alternatif arayışları sonrasında rüzgar da elektrik üretiminde yer  almaya başladı.

Danimarka'nın 1973'teki yönetiminin petrol bağımlılığının yüzde 90'a  çıkmasıyla önce kömürden, daha sonra nükleer enerjiden elektrik üretimine geçildi  ancak dünya genelindeki çevre endişeleri nedeniyle kara alanları kısıtlı olan  ülkede deniz üstü rüzgar santralleri de enerji üretim çeşitliliğindeki yerini  aldı.

Bugün tek bir türbin kapasitesinin 10 megavat kurulu güce ulaşmasının  yanında düşük ve yüksek hızlarda çalışan rüzgar santralleriyle elektrik üretimi  daha verimli hale geldi.

Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla küresel ölçekte rüzgar enerjisi  teknolojilerine yatırım tutarı 99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl itibarıyla küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü bir önceki  yıla göre 60 gigavat artarak 651 gigavata ulaştı. Böylece rüzgar enerjisinin  küresel elektrik üretimindeki payı yüzde 6'yı buldu.

"KARASAL RÜZGAR ENERJİSİ KAPASİTESİNİN 100 GİGAVATA ÇIKMASI MÜMKÜN"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, Türkiye'de  enerji sektörü son 10 yılda en çok büyüme gösteren ilk üç sektörden biri oldu.

Türkiye'nin birçok yerinde 2019 itibarıyla 3 bin 285 türbin dikildi,  198 santralde toplamda 8 bin 56 megavat seviyesinde kurulu güç, enerji sistemine  kazandırıldı.

İşletmedeki rüzgar santrallerinin iller bazında sıralamasında aynı  dönemde İzmir 1,54 gigavatla ilk sırada yer alırken bu kenti 1,16 gigavatla  Balıkesir ve 0,68 gigavatla Manisa takip ediyor.

TÜREB'e göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 48 gigavat olarak  öngördüğü karasal rüzgar enerjisi kapasitesinin teknolojik gelişmeler sayesinde  100 gigavat seviyesine çıkarılması mümkün görünüyor.

Kurulu güç yanında ekipman üretiminde de çalışmalarını hızlandıran  Türkiye'de 3 yerel ankraj üreticisi, 8 rüzgar kulesi, 2 yerli jeneratör ve 2  dişli kutusu üreticisi bulunuyor.

Üreticiler, Türkiye'nin iç pazarına hizmet ettikleri gibi, yurt dışına  da ihracat gerçekleştiriyor. Ayrıca, Türkiye'de ilk ve tek türbin fabrikasının da  bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.




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