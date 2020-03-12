GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Twitter`dan koronavirüs önlemi

12.03.2020 14:21

Son güncelleme : 12.03.2020 14:21
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.



AA

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için  yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak  durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına  çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde  bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji  şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri  arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu.

Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde olan  şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:0596.928
Değişim :  -4,00% |  -4.038,62
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
99.027 En Düşük
96.048
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 28.831.938 % 20,00  
ECILC 4,78 273.600.794 % 19,80  
DEVA 11,90 180.538.811 % 19,72  
SELEC 8,82 129.444.687 % 19,51  
ECZYT 13,14 112.438.950 % 19,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9269 7,9667 % -0,16  
Frank 6,6118 6,6516 % 0,26  
Riyal 1,6550 1,6633 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.639 3,68  
Altın Gr. 328 328 1,23  
Cumhuriyet 2.176 2.209 -14,00  
Tam 2.164 2.218 -16,52  
Yarım 1.046 1.073 -7,99  
Çeyrek 524 536 -3,99  
Gümüş.Ons 16,64 16,68 -0,10  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,01  
B. Petrol 33,49 33,49 -2,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru