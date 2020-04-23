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Ukrayna Merkez Bankası faiz indirdi

23.04.2020 17:17

Son güncelleme : 23.04.2020 17:17
Ukrayna Merkez Bankası, faizi üst üste 7 defa düşürerek yüzde 8 seviyesine çekti.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek için faiz oranlarında 2 baz puanlık indirime gidilerek faizin yüzde 8'e düşürüldüğü bildirildi.

Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan  tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, salgının Ukrayna ekonomisi üzerinde "kısa süreli ancak  güçlü bir etki" yaratacağı belirtildi.

Faiz kararının ardından video konferans yoluyla değerlendirmelerde  bulunan Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Yakiv Smoliy, "Amacımız, karantina sürecinin hemen ardından bankaların Ukrayna ekonomisini tekrar ayağa kaldırmasına  yardımcı olmaktır." dedi. Ukrayna Merkez Bankası, 13 Mart'ta faiz oranlarını yüzde 11'den yüzde  10'a düşürmüştü.   






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