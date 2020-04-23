Ukrayna Merkez Bankası, faizi üst üste 7 defa düşürerek yüzde 8 seviyesine çekti.
Ukrayna Merkez Bankası faiz indirdi
23.04.2020 17:17
Son güncelleme : 23.04.2020 17:17
AA
Bankadan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek için faiz oranlarında 2 baz puanlık indirime gidilerek faizin yüzde 8'e düşürüldüğü bildirildi.
Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, salgının Ukrayna ekonomisi üzerinde "kısa süreli ancak güçlü bir etki" yaratacağı belirtildi.
Faiz kararının ardından video konferans yoluyla değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Yakiv Smoliy, "Amacımız, karantina sürecinin hemen ardından bankaların Ukrayna ekonomisini tekrar ayağa kaldırmasına yardımcı olmaktır." dedi. Ukrayna Merkez Bankası, 13 Mart'ta faiz oranlarını yüzde 11'den yüzde 10'a düşürmüştü.
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|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SNGYO
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|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5603
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|% -0,24
|
|Frank
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|Satış
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|
|Altın Gr.
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|388
|3,19
|
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|
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|14,00
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