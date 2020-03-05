Uludağ İhracatçı Birlikleri şubatta, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 0,31 azalışla 2 milyar 615 milyon dolarlık ihracata imza attı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı
05.03.2020 14:48
Son güncelleme : 05.03.2020 14:48
AA
UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 31 milyar 841 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) şubat ayı ihracatı yüzde 0,13 düşerek 2 milyar 267 milyon dolar oldu.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) dış satımı yüzde 4,05 artarak 96,8 milyon dolara çıktı.
Şubatta 60,2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 14,2 arttı.
Geçen ay Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 10,7 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 5,6 milyon dolarlık ihracat kaydetti.
UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı dış satımının ise 174 milyon dolar olduğu bildirildi.
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|KRDMD
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|Dolar
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,8191
|7,8583
|% 0,29
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|Frank
|6,3519
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|Riyal
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|% 0,00
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|Alış
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|Altın Ons
|1.646
|1.647
|8,01
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|Altın Gr.
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|322
|1,99
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|Cumhuriyet
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|2.171
|8,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|4,23
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|Yarım
|1.027
|1.054
|2,05
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|Çeyrek
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|527
|1,02
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|Gümüş.Ons
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|Gümüş Gr.
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