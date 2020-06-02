Giyim markası Roman Mağazaları`nın ortağı iş adamı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Ünlü giyim markasının sahibi hayatını kaybetti
02.06.2020 14:16
Son güncelleme : 02.06.2020 14:16
Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu sabah saat 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyor.
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