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Üretimde çarkların yeniden dönmeye başlaması kararı sanayiciyi sevindirdi

06.05.2020 13:23

Son güncelleme : 06.05.2020 13:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank`ın 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması ihracatçının yüzünü güldürdü.



AA

Kovid-19 salgınını sürecin başından bu yana kontrol altında tutmayı başaran Türkiye, normalleşme safhasına geçişin planlarını hayata geçirmeye  başlıyor.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)  Başkanı Tahsin Öztiryaki yaptığı açıklamayla, kararı şöyle değerlendirdi:

"Biz zaten sektör olarak yüzde 80 oranında açığız, kapatmadık. Firma  olarak da kapatmadık. Bu durumun koşullarını yerine getirmek kaydıyla,  fabrikalardaki hijyen standartlarının sağlanması ve bu standartların Sağlık  Bakanlığı tarafından kontrol edilip onay verilmesi kaydıyla fabrikaların  açılmasında bence bir sakınca yok. Hem iş vereni hem de işçileri kollayacak bir  standartta açılmasında fayda var.

Tahmin ediyorum ki mayıs ayının 15'inden sonra dünyada da hareketlilik  başlayacak. Bizim de dünya hareketlerine paralel hareket etmemiz faydamıza olur.  Bu durumdan kurtulmanın yolunun da bütün standartları kollayarak ve sağlık  şartlarını kontrol ederek işlerimizin devamının sağlanması olduğunu düşünüyorum."

"NORMALLEŞMENİN BAŞLANGICI, SANAYİCİ İÇİN BİR UMUT NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan da normalleşme  safhasına geçilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Corona virüsün dünyayı derinden etkilediği için üretim çarklarının bir  günde eski hızında dönmeyeceğini aktaran Aslan, "Normalleşmenin başlangıcı,  sanayici için bir umut niteliği taşıyor. Fabrikaların 11 Mayıs'ta açılmasıyla  üreticimiz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermek adına  yürüttüğü çalışmalara yeniden başlayacak. Bu karar psikolojik açıdan da  sanayicimize olumlu etki yapacaktır. Burada ihracat yaptığımız pazarların da  normale dönmesi gerekiyor ki çarklarımız ihracat için dönsün." ifadelerini  kullandı.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin  Tecdelioğlu ise alınan kararın son derece yerinde olduğunu ifade etti.

Tecdelioğlu, "Alınan karardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Hırdavat sektörü olarak üretiminin hiç  durmamasını, kısmi zamanlı bile olsa devam etmesini her zaman dile getirdik.  Fabrikalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından bizlere gönderilen kurallara gerek  sosyal mesafe gerekse yemekhane gibi konularda son derece uyum sağlıyor. Biz bu  dönemde hırdavat sektörü olarak üretime devam ediyoruz. Kapanan fabrikamız yok.  Yüzde 30 ila yüzde 50 arası kapasite ile çalışıyoruz." bilgilerini verdi.  

"BU SÜREÇ İNSANIMIZA VE İŞ DÜNYAMIZA BİR ŞEKİLDE GÜVEN VE UMUT VERİYOR"

2019'u 3 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü  de alınan karardan son derece memnun. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD)  Başkanı Burak Önder konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İtalya, İspanya, Almanya, Norveç, Avusturya, ABD olmak üzere dünyanın  farklı lokasyonlarında aşamalı şekilde gevşetme politikalarının uygulandığı süreç  devam ediyor. Bizde de fabrikalarımız 11 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başlamış  olacak.

Bu süreç insanımıza ve iş dünyamıza bir şekilde güven ve umut  veriyor. Bu dönem bize tedarik zincirlerimizdeki durumu gösterecek. Tedarik  zincirindeki muhtemel yaralarımızın farkına varacağız. Bu yönüyle oldukça önemli  bir karar olduğunu düşünüyorum."   

"ÜLKEMİZİN İTİCİ GÜCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem  Çetinkaya ise, "Sanayide nisan ayında ihracatın yüzde 40 düşmesi imalatta da  düşüş yaşandığının bir göstergesi. 2020 yılı sonuna kadar turizm gelirlerinde  yaşanması muhtemel düşüşü de varsayarsak ihracat ve sanayi daha çok önem  kazanacak. Bundan dolayı çarkların tekrar dönmesini son derece olumlu  karşılıyorum. Tüm insan sağlığı birinci kriter olmak üzere sanayiciler olarak  ihracatta ülkemizin itici gücü olmaya devam edeceğiz"." ifadelerini  kullandı. 

"SANAL FUARLAR, E-TİCARETLER ÜRETİCİYE BU AŞAMADA BÜYÜK İVME KAZANDIRACAKTIR"

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da fabrikaların  durmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi ile savaşmanın yolu ondan kaçmak değil, nasıl savaşacağımızı  öğrenmek olmalı. Tüm koruma önlemlerini alarak, sosyal mesafemizi koruyarak  tekrar hayata dönmek gerektiğini düşünüyorum. İhracatımız ve üretimimiz devam  etmeli, bu kriz anında Türkiye'nin ana tedarik merkezi olabileceğini  göstermeliyiz. Burada devletimize, Ticaret Bakanlığı'mıza, ihracatçı  birliklerimize ve STK'larımıza büyük görevler düşmektedir. Sanal fuarlar,  e-ticaretler üreticiye bu aşamada büyük ivme kazandıracaktır."




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