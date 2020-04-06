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VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

06.04.2020 14:13

Son güncelleme : 06.04.2020 14:13
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında bireysel ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirterek, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" dedi.



AA

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Skype" üzerinden video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan bireysel ve şirketlere yönelik destek paketleri hakkında bilgi veren Üstünsalih, kimsenin daha önce tecrübe etmediği bir sürecin yaşandığını söyledi.

Üstünsalih, pandeminin ilk gününden itibaren önlemler alarak, hızla sürece adapte olduklarını belirtti.

Güçlü alt yapıları, tüm bankacılık işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebilmek için tam donanıma sahip olduklarını anlatan Üstünsalih, "İhtiyaca göre alt yapımızı daha da güçlendirme çalışmalarımız her gün, her saat devam ediyor. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi tek önceliğimiz müşterilerimiz. İşlemlerini hızlı ve güvenli kanallar üzerinden gerçekleştirsin, evden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını çözebilsin diye tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Milletçe en önemli gündemimiz toplum sağlığımızı koruyabilmek. Bireyselden ticariye kadar, tüm kesimler rahat olsun. Bu dönemde herkes rahatlıkla finansmana erişmeye devam edecek. Milletimizi darda bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, Türkiye ekonomisini de sağlam tutabilmek amacıyla Hazine  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğinde 3 kamu bankası olarak "İstikrar  Kalkanı Paketi"ni açıkladıklarını hatırlattı.

Ülkede çarkların dönmesini, iş dünyasının sıkıntı çekmemesini ve hayatın devam etmesini istediklerini söyleyen Üstünsalih, hiçbir şekilde sektör ayrımı yapmadan, ihtiyacı olan tüm işletmelere destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Üstünsalih, istihdamın devamlılığının, odak noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Hiçbir vatandaşın işini kaybetmesine, hiçbir işletmenin de işçi  çıkarmak zorunda kalmasına razı olamayacaklarını ifade eden Üstünsalih, bunun  önüne geçebilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

"DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA SUNDUĞUMUZ KREDİMİZİN FAİZ ORANI YÜZDE 0,49"

Abdi Salih Üstünsalih, VakıfBank'ın bu süreçte canla başla çalışmaya,  müşterilerinin yanındaki güç olmaya devam ettiğini ve ilk etapta 9 maddelik  destek paketini devreye aldıklarını söyledi.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden  yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, 3 kamu bankası olarak, "İşe Devam Kredi Desteği"ni açıkladıklarını anımsatan Üstünsalih, salgından ekonomik açıdan olumsuz etkilenen tüm firmaların başvurabildiği İşe Devam Kredi Desteği Paketi'nde tek şartlarının şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları olduğunu belirtti.

Üstünsalih, bu paketle, firmalara 3 aylık maaş gideri kadar, ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeyle kredi sunduklarını ifade etti.

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine  Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinin de sağlanabildiğini bildiren  Üstünsalih, bu kredinin yıllık faiz oranının yüzde 7,5 olduğunu söyledi.

Üstünsalih, şöyle devam etti:

"İşletmelerimiz için bir diğer desteğimiz de çek ödemeleri konusunda.  30 Haziran'a kadar keşide edilmiş çeklerin ödemesi için Hazine destekli KGF  kefaleti ile üç ay ödemesiz, 12 ay vadeli, yıllık yüzde 9,5 faiz oranıyla Çek  Ödeme Desteği sunuyoruz. İş dünyasının yanı sıra çiftçilerimizin de her zamanki  gibi yanındaki güç oluyoruz. 51 bin çiftçimizin kullandığı 'Tarım Kart'  limitlerimizi de, çiftçi başına 2 bin liradan az olmamak üzere yüzde 25 oranında  artırdık. Tüm vatandaşlarımız da bu zor günlerde rahat bir nefes alsın diye, 3  kamu bankası ortak olarak Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketini açıkladık.  Düşük gelirli vatandaşlarımıza 10 bin liraya kadar kredi kullandırımına başladık.  Aylık hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay  vadeyle düşük faizlerle temel ihtiyaç desteği sunuyoruz.  Bu kredimizin faiz  oranı yüzde 0,49. Buradaki amacımız ise bu sıkıntılı günlerden vatandaşlarımızla  birlikte en az şekilde etkilenerek atlatabilmek."

MÜŞTERİLERİN KREDİ VE KREDİ KARTI TAKSİTLERİ ÖTELENDİ

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, kredi kartları tarafında da destekleri devreye aldıklarını ve bireysel müşterilerin kredi ve kredi kartı  borçlarını üç ay süreyle ertelediklerini söyledi.

Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterinin 305 milyon lira tutarındaki kredi kartı borçlarını ertelediklerini belirten Üstünsalih, taksit ötelemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Toplam olarak baktığımızda; bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve  yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için 200 bin bireysel müşterimizin,  toplam 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerinin erteleme işlemlerini başarıyla  gerçekleştirdik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik. 21 bin Banko Çek  müşterimize 6,5 milyar lira tutarında limiti dolaşıma sunduk. Limit sıkıntısı  çekenlere de çözüm getirdik. Bugün itibarıyla yine, 66 bin KOBİ ve ticari  müşterimizin kart limitini 774 milyon lira, 54 bin bireysel müşterimizin kart  limitini ise 191 milyon lira tutarında artırdık. Bir süre önce çıkardığımız SKY  Limit ürünümüzle müşteri bazında limitler tanımladık. Müşterilerimiz bu limitleri  diledikleri gibi kullanabiliyor."

Üstünsalih, en kıymetli varlıklar olan büyükleri de bu zor süreçte  yalnız bırakmadıklarını belirtti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan  müşterilerin emekli maaşlarını da, mülkü idarece yetkilendirilen kişiler  aracılığıyla evlerinde ödediklerini ifade eden Üstünsalih, 65 yaş altındaki  emeklilerin ise maaşlarını ve promosyonlarını ATM'lerden çekebildiklerini  söyledi.

"SALGIN DÖNEMİNDE DİJİTAL KANALLARIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

Abdi Serdar Üstünsalih, salgınla mücadele sürecinde VakıfBank'ın  dijital kanalları kullanımlarının değişimine ilişkin olarak dijital ürün ve  hizmetlerle, güçlü alt yapılarıyla zorlu durumlara hazır olduklarını ifade etti.

Bu zamana kadar "Sorun küresel, çözüm ulusal, işlemlerinizi dijital  olarak yapın, şubelerde kalabalığa maruz kalmayın" dediklerini belirten  Üstünsalih, bunu da müşterisini dinleyen, talep ve ihtiyaçlarını göz önünde  bulunduran, geleceğe, dijitale yatırım yapan bir banka olmanın kararlılığıyla  ifade ettiklerini söyledi.

Üstünsalih, dijital bankacılık dışında alternatif kanalları kullanan  müşterilere de kolaylıklar sağladığını, salgın önlemleri başlar başlamaz,  ATM'lerden günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükselttiklerini, para yatırma  sınırı ve dijital kanallarda havale ve EFT masraflarını kaldırdıklarını anlattı.

Temassız özelliğini kullanan müşteriler için limitleri 120 liradan 250  liraya yükselttiklerini hatırlatan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Kullanımdaki kartlarımızın yüzde 40'tan fazlasıyla temassız ödeme  yapılabiliyor. Bugün bir VakıfBank müşterisi, dijital kanallarımızdan her türlü  kredi, kredi kartı öteleme ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilir, süreçleri  yine bu kanallardan takip edip, başvurularınızı sonuçlandırabilir. O yüzden  diyoruz ki; 'Sen yeter ki evde kal, biz de işlemler dijital.' Salgın döneminde  dijital kanallarımız da yoğun ilgi gördü. Mart ayında bu kanallardaki işlem  sayısı ve işlem hacminde önemli artışlar yaşandı. Müşterilerimiz VakıfBank  Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında Şubat ayına göre işlem  sayısında yüzde 15,30 oranında artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34  milyon adet arttı. Çağrılarımız karşılık buldu, ATM üzerinden nakit para  çekimleri de yine bu dönemde yüzde 10 azaldı."

"MÜŞTERİLERİMİZİ ZORDA BIRAKMAMIZ SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Şirketlerden ve bireysel  müşterilerden 'bankalar erteleme ve yeni kullandırım konusunda zorluk çıkarıyor,  isteksizler' şikayetler geliyor. Böyle durumlar söz konusu mu?" sorusu üzerine  VakıfBank olarak her zaman müşterilere kolaylık sağlayan bir banka olduklarını  söyledi.

"Hele böylesine dayanışma gerektiren bir süreçte, müşterilerimizi  zorda bırakmamız söz konusu dahi olamaz. Aksine süreci daha da kolaylaştırmaya  çalışıyoruz." diyen Üstünsalih, şunları kaydetti:

"KOBİ, ticari ya da bireysel, ekonomik açıdan sıkıntıya düşen herkese  her türlü desteği veriyoruz. Süreçleri kolaylaştırıyoruz ve hızla çözüm  sunuyoruz. Çünkü hem iş dünyasının hem de vatandaşlarımızın bu süreçten en az  hasarla çıkması için çabalıyoruz. Bugüne kadar ki başvuru sayısı ve toplam  ötelediğimiz rakamlara bakıldığında da bu taleplerin tamamına yakınının  gerçekleştiği zaten görülüyor. Milletimiz bilsin ki VakıfBank Ailesi her zaman  yanlarındadır. Bu salgını 83 milyon omuz omuza vererek, el birliğiyle  atlatacağız. Sonrasında ülkemizi güneşli günlerin beklediğine yürekten  inanıyorum."

ANADOLU AJANSI 100 YAŞINDA

Abdi Salih Üstünsalih, salgının dünyada ve Türkiye'de uzama olasılığına karşı B ve C planlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"VakıfBank olarak 65 yıllık köklü tarihimizden aldığımız güçle,  gelişmiş teknolojik alt yapımız, ürün ve hizmetlerimiz ile gece gündüz demeden  canla başla çalışan 20 bin çalışma arkadaşımızla, salgınla mücadelenin ekonomi  cephesinde sonuna kadar savaşmaya kararlıyız. Milletimiz ve iş dünyamız rahat  olsun; Türkiye’nin dördüncü büyük bankası olarak bu zor günleri aşmak için sabra  da, inanca da güce de muktediriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak liderliğinde, devletimizin ve  milletimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz."

Üstünsalih, bundan tam bir asır önce, Gazi Mustafa Kemal tarafından, savaş koşullarında halkın haber alma özgürlüğü düşünülerek kurulan Anadolu  Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.





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