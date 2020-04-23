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Varlık Fonu satın aldı! Tek çatı altında birleşiyor

23.04.2020 10:53

Son güncelleme : 23.04.2020 10:53
Türkiye Varlık Fonu, Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan paylarının Türkiye Varlık Fonu`nun iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alındığını duyurdu.



AA

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Varlık Fonu olarak 13 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız basın  açıklamasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı  çerçevesinde Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının artırılması ve bankacılık dışı  finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik  sektöründe planlanan reformların bir parçası olan kamu sigorta şirketlerinin tek  çatı altında birleştirilmesi projemizi duyurmuştuk. Bu proje kapsamında bugün  itibarıyla Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik  ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ  hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları  iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır. İşlemlere  ilişkin detaylar T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye  Vakıflar Bankası TAO ve yukarıda adı geçen sigorta şirketlerinin yaptığı Kamuyu  Aydınlatma Platformu açıklamalarında yer almaktadır."

Atılan adımla kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasının tamamlanmış olduğu vurgulanırken şunlar  aktarıldı:

"Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili  taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL’lik yatırımla devralmış  bulunuyoruz. Sigorta sektörümüzü daha dinamik ve güçlü bir yapıya ulaştırma  hedefiyle yola çıktığımız bu projeyi daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’nin  stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve  derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda güçlü bir hamle olarak  değerlendiriyoruz. Proje kapsamındaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu  bilgilendirmeye devam edeceğiz."
 




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