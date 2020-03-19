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Vergi ödemesi ertelemesinden faydalanacak mükellef grupları belirlendi

19.03.2020 15:44

Son güncelleme : 19.03.2020 15:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve KDV ödemelerinin 6 ay erteleneceği mükellef gruplarını belirledi.



AA

Bakanlıktan yapılan duyuruda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınından doğrudan etkilenen   mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik gerekli  çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Ödemeleri ertelenen  mükelleflerin faaliyet alanlarının ana hatlarıyla yer aldığı duyuruda, bu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin esasların ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

Duyuruda, mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları şu şekilde sıralandı:

"Perakende ticaret ve alışveriş merkezleri: Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye,  kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük  ev eşyaları ile beyaz eşya  satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve  kırtasiye, gazete ve  dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı,  oyuncakçı, tıbbi ve  ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar,  balıkçılar,  pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı  vb.  her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile   alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde  bulunanlar.

Demir çelik ve metal sanayisi: Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile  bunların imalatçılar tarafından satışı.

Otomotiv: Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs,  traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı.

Lojistik-ulaşım: Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü su yolu ile yapılan her  türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol,  tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri.

Sinema ve tiyatro faaliyetleri: Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler.

Konaklama: Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama  faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon  hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler.

Yiyecek ve içecek hizmetleri: Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane,  çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü  yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler.

Tekstil ve konfeksiyon faaliyetleri: Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili  ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve  konfeksiyon  imalat ve satışı. Etkinlik ve organizasyon: Gösteri, kongre,  konferans, ticari fuar ve etkinliklerin  organizasyonu ile internet kafe, oyun,  düğün ve nikah salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü  etkinlik ve organizasyon faaliyetleri."





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