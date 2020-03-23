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`Virüs Almanya`ya 255-729 milyar euroya mal olabilir`

23.03.2020 13:50

Son güncelleme : 23.03.2020 13:50
Almanya`nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip corona virüs (Kovid-19) krizinin 2020`de Almanya`ya, senaryolara bağlı olarak 255 milyar euro ila 729 milyar euro arasında mal olacağını bildirdi.



AA

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün Almanya'da 100 milyarlarca euroluk üretim kayıplarını tetikleyerek iş gücü piyasası ve devlet bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturacağını vurguladı.

Fuest, "Corona virüsün maliyeti muhtemelen son on yıllarda Almanya'da  bilinen ekonomik krizlerden veya doğal afetlerden her şeyi aşacak. Senaryoya  bağlı olarak ekonomik üretim 7,2 ila 20,6 puan arasında daralabilir. Bu 255 ila  729 milyar euroya karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık politikasında amacın, salgına karşı mücadeleden ödün vermeden  ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanışını kısaltmak olması gerektiğini vurgulayan  Fuest, şunları kaydetti:

"Almanya'da ekonomik faaliyetler 2 ay kısmi bir durma noktasına gelirse senaryoya bağlı olarak maliyetler 255 ila 495 milyar euro arasında  değişebilir. Bu durumda ekonomik üretim 7,2 ila 11,2 puan azalır. En iyi  senaryoda, ekonomik üretimin 2 ay boyunca yüzde 59,6'ya düşeceği, üçüncü ayda  yüzde 79,8 ile toparlanacağı ve son olarak dördüncü ayda yüzde 100'e ulaşacağı  varsayılmaktadır."

"CORONA VİRÜS KRİZİ, İŞ GÜCÜ PİYASASINI SARSACAK"

Clemens Fuest, ekonomik faaliyetlerin 3 aylık durması halinde ekonomik  büyümede kaybın 10 ila 20,6 puan arasında ve maliyetlerin 354 ila 729 milyar euro  arasında olabileceğini belirtti.

Ifo'nun hesaplamalarına göre, Almanya'da ekonomik faaliyetlerin kısmi  kapanmasının bir haftalık uzatılmasının 25 ila 57 milyar euroluk ek maliyetlere  sebep olacağını aktaran Fuest, "Bu da ekonomik büyümede 0,7 ila 1,6 puanlık bir  düşüşe neden olacak. Uzatmanın bir aydan 2 aya çıkartılması maliyetleri 230  milyar euroya yükseltecek veya ekonomik büyümede 6,5 puanlık kayba yol açabilecek." ifadelerini kullandı.

Fuest, corona virüs krizinin iş gücü piyasasını sarsacağına işaret  ederek, Ifo tarafından ele alınan senaryolarda, sosyal güvenlik primlerine tabi 1,8 milyon kadar işin (veya 1,4 milyon tam zamanlı iş) kaybedilebileceğini ve 6 milyondan fazla çalışanın kısa süreli çalışabileceğini bildirdi.

Fuest, krizin ayrıca kamu bütçesinde 200 milyar euroluk bir delik açılmasına yol açacağını da belirtti.






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