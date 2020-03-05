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Virüs endişesi Fed`in Bej Kitabı`na da yansıdı

05.03.2020 09:33

Son güncelleme : 05.03.2020 09:33
ABD Merkez Bankası, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir düzeyde arttığını, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörünü olumsuz etkilediğine ilişkin göstergelerin olduğunu bildirdi.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan iş dünyasının nabzını tutan ve mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Şubat 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetlerin ülke genelinde ılımlı düzeyde arttığı bildirildi.

KOVİD-19 KAYNAKLI TEDARİK ZİNCİRİ GECİKMELERİ RAPOR EDİLDİ

Raporda, tüketici harcamalarının genel olarak arttığı ancak büyümenin ülke genelinde dengeli olmadığına işaret edildi.

Turizm sektöründeki büyümenin yatay seyrettiği vurgulanan raporda, "Koronavirüsün ABD'de seyahat ve turizmi olumsuz etkilediğine dair göstergeler  var. Ülkenin birçok bölgesinde imalat faaliyetleri gelişme gösterdi ancak  koronavirüsün bir sonucu olarak bazı tedarik zinciri gecikmeleri rapor edildi ve  bazı bölgeler üretimde gelecek haftalarda daha çok aksamanın yaşanmasından  korktuklarını bildirdi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Kovid-19 ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin muhtemel riskler  olarak görüldüğü, bu nedenle kısa vadede ekonomik görünümde ılımlı bir büyümenin  beklendiği kaydedildi.

FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEĞİ ENDİŞE KONUSU

Ülkede istihdamın da ılımlı bir hızda arttığına işaret edilen raporda,  yetersiz iş gücünün birçok firmada büyümenin azalmasına neden olduğu ve inşaat  projelerinde gecikmelere yol açtığı ifade edildi.

Raporda, istihdamın birçok sektörde büyüme gösterdiği, maaşların  ılımlı bir düzeyde arttığı tespitine yer verildi.

Ayrıca raporda, özellikle imalat sektöründeki bazı firmaların ABD ve  Çin arasında imzalanan Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'nın ürün  fiyatlarını düşüreceğine ilişkin iyimser olduğu, ancak Kovid-19'un fiyatları  nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyulduğu bildirildi.

Petrol ve gaz fiyatlarının ülke genelinde düştüğünün belirtildiği  raporda, bu durumun büyük ölçüde Kovid-19 nedeniyle Çin'den olan talebin  zayıflamasına dayandırıldığı aktarıldı.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen  Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. FOMC'nin gelecek  toplantısının 17-18 Mart tarihlerinde Washington'da yapılması planlanıyor.





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