Volkswagen üretimi durdurma kararını 4 gün daha uzattı.
Volkswagen açıkladı! 4 gün daha uzattı
27.03.2020 08:03
Son güncelleme : 27.03.2020 08:03
Dünyanın en büyük araç üreticisi olan Volkswagen, Almanya'daki fabrikalarında üretimi durdurma süresini uzattı.
Audi, Porsche, Seat, Skoda, Ducati, Lomborghini, Bentley markaları ile de üretim yapan Volkswagen, zayıf talep ve tedarik zincirlerinde aksama nedeniyle Almanya'daki tüm Volkswagen binek araç, ticari araç ve araç parçaları fabrikalarında üretimin 4 gün daha, 9 Nisan'a kadar duracağını açıkladı.
Volkswagen ayrıca, 80 bin çalışanı için çalışma saatlerini azaltmak üzere bir hükümet programına başvuruda bulunduğunu da duyurdu.
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4223
En Düşük
6,3909
18:057,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
18:05334,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,83
|Açılış
|: 334,67
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8160
|7,8552
|% 0,44
|
|Frank
|6,6377
|6,6777
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6981
|1,7066
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.627
|-3,52
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,51
|14,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|0,31
|