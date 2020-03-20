Volvo iki ülkede fabrikalarını geçici olarak kapatacak













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Otomobil üreticisi Volvo, corona virüs salgınını durdurmak için İsveç, ABD ve Belçika'daki fabrikalarında olan üretimi bir süreliğine durdurma kararı aldı.Volvo, corona virüs enfeksiyon hızının Çin'de yavaşlaması üzerine orada olan üretimlerine tekrar başlamıştı.Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Volvo'nun İsveç'teki Torslanda, Skovde ve Olofstrom fabrikaları ile ABD'deki Güney Karolina fabrikası 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak. Şirketin Belçika'daki Gent fabrikası ise halihazırda geçici olarak kapalı durumdaydı.Mercedes-Benz Türk ise, corona virüs nedeniyle üretim faaliyetlerine Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldı.