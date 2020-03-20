Volvo, geçici olarak ABD ve İsveç`teki fabrikalarını kapatacak.
Volvo iki ülkede fabrikalarını geçici olarak kapatacak
20.03.2020 12:03
Son güncelleme : 20.03.2020 12:55
REUTERS
Otomobil üreticisi Volvo, corona virüs salgınını durdurmak için İsveç, ABD ve Belçika'daki fabrikalarında olan üretimi bir süreliğine durdurma kararı aldı.
ÇİN'DE ÜRETİM TEKRAR BAŞLADI
Volvo, corona virüs enfeksiyon hızının Çin'de yavaşlaması üzerine orada olan üretimlerine tekrar başlamıştı.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Volvo'nun İsveç'teki Torslanda, Skovde ve Olofstrom fabrikaları ile ABD'deki Güney Karolina fabrikası 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak. Şirketin Belçika'daki Gent fabrikası ise halihazırda geçici olarak kapalı durumdaydı.
Mercedes-Benz Türk ise, corona virüs nedeniyle üretim faaliyetlerine Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldı.
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