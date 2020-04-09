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Yabancılar 184,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

09.04.2020 14:51

Son güncelleme : 09.04.2020 15:01
Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Nisan haftasında 184,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3  Nisan haftasında net 184,9 milyon dolarlık hisse senedi, 338,1 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi ve 19,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Mart itibarıyla 22 milyar 289,7  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 194,2 milyon dolara  geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 756,2  milyon dolardan 9 milyar 31,1 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 343,7  milyon dolardan 324 milyon dolara indi.  

 




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