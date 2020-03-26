Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında 308,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 308,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı
26.03.2020 14:51
Son güncelleme : 26.03.2020 15:01
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında net 308,2 milyon dolarlık hisse senedi, 742,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 19,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Mart itibarıyla 25 milyar 350,7 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 555,9 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 11 milyar 476,1 milyon dolardan 9 milyar 852,8 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,3 milyon dolarlık satışla 371,3 milyon dolardan 352 milyon dolara düştü.
14:4689.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 775,94
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.228
En Düşük
88.481
14:466,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0333
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
14:467,0747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0900
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
14:46335,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,19
|Açılış
|: 335,65
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|18,15
|100.663.883
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|128.840.558
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.940.888
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.179.701
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.019.504
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.860.013
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|THYAO
|9,12
|963.905.076
|% 3,99
|
|ASELS
|23,62
|519.479.681
|% 0,77
|
|GARAN
|7,67
|500.974.161
|% 2,27
|
|ECILC
|4,81
|255.702.184
|% 9,07
|
|YKBNK
|1,91
|222.110.908
|% 2,14
|
|IHLGM
|0,82
|95.778.516
|% 6,49
|
|YKBNK
|1,91
|222.110.908
|% 2,14
|
|THYAO
|9,12
|963.905.076
|% 3,99
|
|IHLAS
|0,45
|37.968.299
|% 7,14
|
|GSRAY
|1,76
|128.840.558
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6880
|7,7266
|% 1,08
|
|Frank
|6,6130
|6,6529
|% 1,10
|
|Riyal
|1,7095
|1,7181
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|1,38
|
|Altın Gr.
|334
|335
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|27,19
|27,19
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:56ASUZU
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 048, 629 adet işlem
-
14:55XU100
Endeks 89, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 6, 019.00 milyon TL de
-
14:55DEVA
Yüzde 7.10 oranında artışla 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 830, 732 adet işlem
-
14:54VAKKO
Yüzde 7.00 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 953 adet işlem
-
14:53RTALB
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 896 adet işlem