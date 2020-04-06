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Yapı Kredi`den KGF destekli iki kredi paketiyle ekonomiye destek

06.04.2020 16:01

Son güncelleme : 06.04.2020 17:57
Yapı Kredi, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki kredi paketiyle ekonomiye destek verdiğini duyurdu.



AA

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre banka, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen corona virüsün (Covid-19) ekonomik etkilerini azaltmak adına  müşterilerine güçlü bir finansman desteği sağlıyor. Hazine destekli ve Kredi  Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dahil olan  banka, "Çek Ödeme Destek Paketi" ve "Opex Kredi Destek Paketi" ile içinde  bulunulan bu dönemde müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Yapı Kredi, müşterilerinin ticari itibarının korunmasına katkı  sağlamayı amaçlayan "Çek Ödeme Destek Paketi" ile KOBİ, ticari ve kurumsal  nitelikteki işletmelerin, 25 Mart 2020'a kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere  dayalı ve 30 Haziran 2020'ye kadar keşide ettikleri çeklerin finansmanına destek  oluyor.

3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli olacak kredilerde,  yıllık yüzde 9,5 oranında faiz uygulanıyor. Yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar  olan işletmeler azami 1 milyon lira, 25 milyon lira ile 125 milyon lira arasında  olan işletmeler ise 5 milyon liraya kadar krediden faydalanabiliyor. 125 milyon  lira üzerinde yıllık ciroya sahip işletmeler ise 10 milyon liraya kadar kredi  desteğinden yararlanabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak Yapı Kredi, KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli  işletmelere, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere sözleşme veya faturaya  bağlı sabit giderlerinin karşılanması amacıyla "Opex Kredi Destek Paketi"  kapsamında kredi imkanı da sağlıyor.

Banka, bu destek paketi kapsamındaki kredileri, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 12 ay vadeli olarak ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranı ile  müşterilerine sunuyor. Yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan işletmeler azami 5 milyon lira, 25 milyon lira ile 125 milyon lira arasında olanlar 25 milyon  lira, 125 milyon lira üzerinde olanlar ise 50 milyon liraya kadar kredi  imkanından faydalanabiliyor.

Yapı Kredi, her iki program için de 30 Mart 2020 itibarıyla talep kabul etmeye başladı.





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