Sermaye Piyasası Kurulu`nun, "Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği`nde değişiklik
20.03.2020 09:11
Son güncelleme : 20.03.2020 09:37
AA
Değişiklik kapsamında, zamanaşımına uğrayan varlıkların Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikali ve satışına ilişkin bir maddede düzenleme yapıldı.
Böylece yeni madde yönetmelikte şu şekilde yer aldı:
"Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda zamanaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, haczin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.”
Değişiklik öncesi ilgili maddenin son cümlesi, "Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar." şeklindeydi.
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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En Düşük
0
18:056,5069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
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|Açılış
|: 6,5440
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,4898
18:057,0046
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,0620
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,0307
En Düşük
6,9601
18:05312,93
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|Değişim
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|Açılış
|: 312,80
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
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313,19
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|2,95
|561.630
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,11
|15.907.448
|% 0,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.657.055
|% 0,00
|
|NETAS
|7,99
|12.901.248
|% 0,00
|
|MRDIN
|5,25
|61.347.771
|% 0,00
|
|DARDL
|2,95
|561.630
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,11
|15.907.448
|% 0,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.657.055
|% 0,00
|
|NETAS
|7,99
|12.901.248
|% 0,00
|
|MRDIN
|5,25
|61.347.771
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% 0,00
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% 0,00
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5660
|7,6039
|% 0,96
|
|Frank
|6,6205
|6,6603
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7265
|1,7351
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|24,01
|
|Altın Gr.
|312
|313
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,68
|12,72
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|29,11
|29,11
|0,64
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