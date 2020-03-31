Entegre dokuma kumaş üreticisi Yünsa, Covid-19 salgını kapsamında, Çerkezköy fabrikasındaki üretim faaliyetlerine 1 Nisan`dan itibaren en az 12 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.
Yünsa 1 Nisan`da üretime en az 12 gün ara veriyor
31.03.2020 09:21
Son güncelleme : 31.03.2020 09:22
DHA
Entegre dokuma kumaş üreticisi Yünsa, Covid-19 salgını kapsamında, Çerkezköy fabrikasındaki üretim faaliyetlerine 1 Nisan'dan itibaren en az 12 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.
Yünsa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin ayrıca "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunacağı belirtildi.
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