Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,77 arttı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı
20.03.2020 10:44
Son güncelleme : 20.03.2020 10:44
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın şubat ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,19 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,30, imalat sanayi sektöründe de yüzde 0,74 artış gerçekleşti.
EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ DİĞER MAMUL EŞYALARDA
Şubatta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 25,49 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 21,49 ile tütün ürünleri ve yüzde 20,24 ile metal
cevherlerinde görüldü.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre şubatta en fazla yıllık artış yüzde 19,53 ile dayanıklı tüketim malı, yüzde 17,90 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde gerçekleşti.
10:2987.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.361,37
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
87.928
En Düşük
86.941
10:296,4862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0581
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5489
En Düşük
6,4561
10:297,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,0307
En Düşük
6,9588
10:29314,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,05
|Açılış
|: 314,07
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
314,27
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.150.348
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|590.922
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|GYHOL
|13,38
|994.079
|% 9,94
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|BRKSN
|1,84
|195.491
|% -4,66
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|GARAN
|7,75
|132.549.770
|% 2,24
|
|ASELS
|21,62
|84.238.314
|% 2,46
|
|THYAO
|8,13
|79.555.523
|% 2,39
|
|ISFIN
|3,00
|58.648.094
|% 4,90
|
|TSPOR
|2,28
|58.101.241
|% 4,11
|
|TSPOR
|2,28
|58.101.241
|% 4,11
|
|YKBNK
|1,94
|48.288.543
|% 2,11
|
|ISFIN
|3,00
|58.648.094
|% 4,90
|
|GARAN
|7,75
|132.549.770
|% 2,24
|
|ODAS
|1,22
|19.950.556
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5745
|7,6125
|% 1,07
|
|Frank
|6,5751
|6,6147
|% -0,54
|
|Riyal
|1,7171
|1,7257
|% -1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|33,56
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,77
|12,81
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|1,08
|