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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

03.03.2020 10:57

Son güncelleme : 03.03.2020 10:57
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,18 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,26, imalatta yüzde  8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,24, su temininde yüzde 5,27 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik  ve taş ocakçılığında yüzde 1,44, imalatta yüzde 0,66 artış, elektrik, gaz üretimi  ve dağıtımında yüzde 2,38, su temininde yüzde 0,07 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında  yüzde 6,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,4, dayanıksız tüketim malında  yüzde 12,77, enerjide yüzde 12,34, sermaye malında yüzde 9,55 artış oldu. Bu  grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,29, dayanıklı tüketim  malında yüzde 1,3, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, sermaye malında yüzde  0,93 artış, enerjide yüzde 4,17 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 0,14 ile kağıt ve kağıt  ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,48 ile giyim eşyası, yüzde 1,52 ile kömür  ve linyit izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51,88, temel eczacılık  ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,05, metal cevheri yüzde 19,96 ile endekslerin  en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 8,96 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde  gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,62 ile tütün ürünleri, yüzde 2,38 ile elektrik, gaz  üretim ve dağıtımı takip etti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3,36, temel  eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,16, ana metaller yüzde 2,3 ile  endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.




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