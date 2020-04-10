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Ziraat Bankası`ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon

10.04.2020 13:14

Son güncelleme : 10.04.2020 13:14
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.



AA

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, 22 ülkeden 38 bankanın  katılımıyla 1,1 milyar doları tutarında dış kaynak temin edildiği belirtildi. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel piyasalarda neden olduğu  dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyetinin geçen yılın altında kaldığı  vurgulandı.

Açıklamada, Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank  koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon euro ve 415 milyon dolar olarak iki  parçadan oluşan 1 yıl vadeli kredinin maliyetinin, geçen yılki euro maliyetinin  40 baz puan, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor  2,00 ve Libor 2,25 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Corona virüs sebebiyle tüm dünya merkez bankaları ve hükümetlerinin  olağanüstü finansal önlemler almak zorunda kaldığı ve likiditenin öneminin daha  da arttığı bu kritik dönemde dahi, 4 kıtada 38 uluslararası bankadan sağlanan bu  büyüklükteki kredinin, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası'na olan güvenin bir  kez daha teyidi olduğunun altı çizilen açıklamada, "Muhabir bankalarımıza,  gösterdikleri destek, artarak devam edeceğine inandığımız işbirlikleri ve  yaşadıkları son derece zorlu çalışma koşullarına rağmen, sendikasyon süreci için  belirlenen takvime titizlikle uyarak, herhangi bir gecikme olmaksızın  sağladıkları katılımları için teşekkür ederiz. Ziraat Bankası olarak temin  ettiğimiz bu kaynakla, reel sektörümüze, ekonomimiz için özellikle önem arz eden  dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine  yer verildi.






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