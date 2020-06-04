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Ziraat Mobil`de SGK prim ödemeleri karekod ile ödenebilecek

04.06.2020 16:25

Son güncelleme : 04.06.2020 16:25
Ziraat Bankası, SGK prim tahsilatları için halen var olan T.C. kimlik no, vergi kimlik numarası ve sicil numarası ile ödeme yöntemlerine ek olarak karekod okuma teknolojisi aracılığıyla da ödeme imkanı sunmaya başladı.



AA

Ziraat Bankası açıklamasına göre, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen banka, SGK prim ödemelerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 

Banka, SGK prim tahsilatları için halen var olan T.C. kimlik no, vergi  kimlik numarası ve sicil numarası ile ödeme yöntemlerine ek olarak karekod okuma  teknolojisi aracılığıyla da ödeme imkanı sunuyor.

"MÜŞTERİLERİMİZ DİJİTAL KANALLARIN SUNDUĞU KONFORUN FARKINDA"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası  Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Hayata  geçirdiğimiz yeni kanal ve ödeme uygulamaları ile müşterilerimizin işlemlerini  kolay ve hatasız olarak gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz. SGK prim  ödemelerinde sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Ziraat Mobil için yeni  geliştirdiğimiz SGK prim tahsilatlarında karekod okuma yoluyla tahsilat  uygulaması ile müşterilerimiz, SGK tahakkuk fişleri üzerinde yer alan karekodu  telefon kamerasına okutarak SGK prim ödemelerini yapabiliyorlar." ifadelerini  kullandı.

Vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay ve hatasız  gerçekleştirilebilmesi için Ocak 2020 itibarıyla  hayata geçirilen 20 yeni kanal  ve ödeme uygulamalarının, mükelleflerin vergi ödeme alışkanlıklarına pozitif  katkı sağladığını belirten Kırbaş, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz dijital uygulamalar ile 2020'de kurumsal ve bireysel  segmentteki bütün müşterilerimizin Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri, internet  bankacılığı, Ziraat Mobil ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla  T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, vergi tahakkuk numarası veya  tahakkuk fişinde bulunan barkodun okutulması ile vergi ödemelerini tercih  ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilmelerine, ayrıca  Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı vererek  ödeyebilmelerine imkan sağlamıştık. Önerdiğimiz alternatif ödeme seçenekleri ile  birlikte vergi tahsilatlarımızda mobil ve internet bankacılığının kanallar  içindeki payı yüzde 75 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran, müşterilerimizin  dijital kanalların kendilerine sunmuş olduğu konforun ve kolaylığın farkında  olduğunu göstermektedir." 

"SEKTÖRDE EN ÇOK DİJİTAL KULLANICIYA SAHİP BANKAYIZ"

Ali Kırbaş, ayrıca Ziraat Mobil kullanıcı sayısının artmaya devam  ettiğini aktararak, "12 milyonu aşkın aktif müşterimizle sektörde en fazla  dijital kullanıcıya sahip bankayız. Son 2 ayda aktif Ziraat Mobil kullanıcı  sayımızda 2 milyonun üzerinde bir artış var. İçinden geçmekte olduğumuz bu  dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemlerini evlerinden yapmayı tercih  etmeleri ve onlara sunduğumuz konfor ve kolaylıklar mobil kullanıcı sayımızın  artışında önemli rol oynadı. Bununla birlikte, müşterilerimizin hayatlarını  kolaylaştırmaya yönelik bankacılık uygulamalarını geliştirmeye devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.           




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