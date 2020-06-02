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Zynga`nın hisseleri 8 yılın zirvesine yükseldi

02.06.2020 08:47

Son güncelleme : 02.06.2020 08:47
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga`nın hisseleri, Türk oyun şirketi Peak Games`i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



AA

Nasdaq borsasında ZNGA koduyla işlem gören Zynga'nın hisseleri  pazartesi günü yüzde 5,57 yükselişle 9,66'ya yükseldi. Şirketin hisseleri gün  içerisinde 9,87 değerine ulaşarak 8 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Zynga'nın hisseleri, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara  satın almak için anlaştığını duyurmasının ardından yükseliş gösterdi. Şirketin  yıllık gelir beklentisini de 1,65 milyar dolardan 1,69 milyar dolara yükseltmesi  de hisselerin artışında etkili oldu.

ABD'li oyun şirketi Zynga, Toon Blast ve Toy Blast'ın yaratıcısı olan  İstanbul merkezli Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaşma  imzaladığını duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, Peak Games'in yüzde 100'ünün yaklaşık  900 milyon dolar nakit ve yaklaşık 900 milyon doları Zynga'nın genel hisseleri  olmak üzere satın alınacağı bildirilmişti. Açıklamada, söz konusu alımla  Zynga'nın yeni oyun stokunu güçlendireceği belirtilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zynga CEO’su Frank Gibeau, "Peak’e  'Aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu  geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla  yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor."  ifadelerini kullanmıştı.





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