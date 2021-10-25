***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Transferler254.338 9.051.425 -9.305.763 0 -857.736 -857.736Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691Transferler421.108 10.029.914 -10.451.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.822.188 6.822.188 6.822.188Kar Payları-964.953 -964.953 -964.953Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 1.095.738 26.059.510 6.822.188 57.833.926 57.833.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.610.440 3.927.369Dönem Karı (Zararı)6.822.188 5.709.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.221.763 2.312.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler83.663 56.160Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.246.305 1.613.271İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.900.468 -2.367.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-938.680 1.086.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-459.481 528.079Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.222.547 -3.620.067Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-81.795 -140.310Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.700.965 126.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)50.409 -11.869Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-166.311 -328.796Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.177.323 -229.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.649 222.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)39.649 222.133Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.143.483 5.655.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -302.686 -43.588Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -2.230.357 -1.684.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-286.807 -397.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-550.557 -645.040Alınan Faiz263.750 247.785FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.048.616 -811.684Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.788Ödenen Temettüler-964.953 -857.736Ödenen Faiz-83.663 -56.160YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.017 2.718.430NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.017 2.718.430DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.701.063 2.233.195DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.976.080 4.951.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 5.976.080 5.701.063Ticari Alacaklar4 10.060.161 9.121.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 10.060.161 9.121.481Diğer Alacaklar1.088.402 628.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.088.402 628.921Stoklar6 20.668.462 10.445.915Peşin Ödenmiş Giderler7 104.090 22.295Diğer Dönen Varlıklar11 619.807 659.456ARA TOPLAM38.517.002 26.579.131TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.517.002 26.579.131DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 22.125.000 22.125.000Maddi Duran Varlıklar9 12.636.256 12.611.677Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.879 42.599Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.846.491 34.780.632TOPLAM VARLIKLAR73.363.493 61.359.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 5.406.368 3.705.403İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 5.406.368 3.705.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 183.872 133.463Diğer Borçlar37.106 28.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 4.750.052 572.729Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 668.529 571.490Kısa Vadeli Karşılıklar269.591 179.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 269.591 179.565Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 106.361 280.913ARA TOPLAM11.421.879 5.472.428TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.421.879 5.472.428UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.543.363 1.265.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.543.363 1.265.228Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 2.564.325 2.645.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.107.688 3.910.644TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.529.567 9.383.072ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.833.926 51.976.691Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 -20.450 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.155.240 13.155.240Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.155.240 13.155.240Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 13.155.240 13.155.240Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.095.738 674.630Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.059.510 16.994.549Net Dönem Karı veya Zararı6.822.188 10.451.022TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.833.926 51.976.691TOPLAM KAYNAKLAR73.363.493 61.359.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 57.295.388 33.181.192 24.792.206 11.522.865Satışların Maliyeti13 -47.567.410 -24.463.996 -21.051.562 -8.887.022TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.727.978 8.717.196 3.740.644 2.635.843BRÜT KAR (ZARAR)9.727.978 8.717.196 3.740.644 2.635.843Genel Yönetim Giderleri14 -2.247.497 -2.096.443 -846.244 -643.374Pazarlama Giderleri14 -1.015.215 -773.468 -385.496 -260.073Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.618.592 1.633.239 618.885 926.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.197.293 -350.862 -620.785 -143.698ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.886.565 7.129.662 2.507.004 2.515.391Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler265.591 249.421 158.016 79.003FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.152.156 7.379.083 2.665.020 2.594.394Finansman Giderleri-83.663 -56.160 -26.454 -18.948SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.068.493 7.322.923 2.638.566 2.575.446Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.246.305 -1.613.271 -647.455 -571.669Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -2.327.396 -1.699.459 -668.681 -596.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 81.091 86.188 21.226 24.517SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777DÖNEM KARI (ZARARI)6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,63600000 0,53300000 0,18600000 0,18700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972282BIST