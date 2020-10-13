***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 10:34
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881059
BIST
11:121.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:127,9119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9119
En Düşük
7,8718
11:129,3257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:12487,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 487,71
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:12
|KLGYO
|14,08
|10.251.197
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SASA
|17,62
|249.465.792
|% 3,77
|
|GARAN
|7,12
|241.570.515
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|201.030.934
|% -0,43
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,76
|155.613.587
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,17
|139.167.099
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.810.437
|% 0,54
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9064
|7,9119
|% 0,29
|
|Euro
|9,3205
|9,3257
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,22
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,15
|
Seans Raporu
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