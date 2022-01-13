AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 14:10
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021Q4 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.116,4 % 0,0035 % 0,0452 % 1.274,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993433
BIST
17:292.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,72
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:2913,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,2695
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:2915,5167
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3605
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:29789,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 12,34
|Açılış
|: 789,31
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TETMT
|367,40
|17.488.925
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.628
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.541.360
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|EREGL
|31,72
|2.084.098.374
|% 0,44
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|SISE
|15,10
|1.867.614.791
|% -0,59
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,83
|1.192.029.177
|% -1,29
|
|PETKM
|9,57
|1.686.638.999
|% 0,21
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4598
|13,4903
|% 2,02
|
|Euro
|15,4530
|15,5162
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,5777
|18,6708
|% 2,77
|
|Frank
|14,8446
|14,9340
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6030
|3,6211
|% 2,56
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41XU100
Endeks 2, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 35, 586.00 milyon TL de
-
17:41EUHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 856, 960 adet işlem
-
17:40PKENT
Yüzde 9.68 oranında artışla 8, 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769 adet işlem
-
17:39EUHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 849, 517 adet işlem
-
17:38TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 178 adet işlem